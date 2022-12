A drágulás ellenére is többen utaznak el az országon belül az ünnepek alatt, mint az elmúlt években: a karácsonyi időszakra szóló, december 19-ig beérkezett foglalások száma 30 százalékkal nőtt az előző évhez képest a Szallas.hu adatai szerint. Karácsonykor Budapest, szilveszterkor és a jövő év elején pedig Eger a legnépszerűbb település a szállásfoglaló portálon foglaló vendégek körében. Az egy főre jutó, egy éjszakára szóló átlagár 16 ezer forint, 23,5 százalékkal több, mint tavaly és 45 százalékkal drágább, mint 2019-ben.

– Továbbra is szeretünk, s szívesen utazunk az ünnepek alatt is, bár a 2019-es szintet az idén nem értük el – mondta lapunknak Bicsérdy Rita. A Sky Travel utazási iroda vezetője és tulajdonosa lapunknak kifejtette, már az adventi utazások is népszerűen voltak, sokan jártak Bécsben, Zakopánéba, nézelődtek, vásároltak, hangolódtak az ünnepre. A szállásadók karácsonykor – ami kiemelte szezonnak számít – mindig ünnepi kínálattal, szolgáltatással és menűsorral várják a vendégeket, nem csoda, ha sokan döntenek az utazás mellett megyénkből is, a belföldi úti célok közül a karácsony a 3-4 csillagos wellness hoteleké, Hajdúszoboszló és Gyula továbbra is a lista élen áll, de Visegrádtól Hévízen át Szegedig széles a választási paletta.

– Akik nem itthon akarnak kikapcsolódni, azok melegebb éghajlatra vágynak, napsütésre, egzotikumra, körükben Dominika – ez az idei nagy sláger – , a Maldív-szigetek, Thaiföld és Mexikó a legkedveltebb, akik azonban csak pár napos pihenésre indulnak, azok Dubai mellett döntenek – tudtuk meg utazási szokásainkról, s kiderült, a korábban lefoglalt utakat sem mondták le az emberek. S úgy tűnik, jövőre is szeretnének utazni, sokan vettek ajándékutalványt, azaz utazást adnak ajándékba. sőt, van olyan család is, aki a karácsonyfa alá egy befoglalt nyári nyaralást tesznek.

– Az utazás, a kikapcsolódás, pihenés örök és közös élmény, ami a fiataloknak és az idősebbeknek is egyaránt fontos, ezért nem veszít népszerűségéből – tette hozzá Bicsérdy Rita.

A Szallas.hu adatai szerint a karácsonyt otthonuktól távol töltők fele wellness-szálláshelyet választott. A foglalások 48 százaléka hotelbe, 23 százaléka apartmanba, 16 százaléka vendégházba, 10 százaléka panzióba, 3 százaléka egyéb típusú szálláshelyre szól.

Budapest, Hévíz, Eger, Gyula és Zalakaros eddig a legnépszerűbb úti cél, a top 10-es ranglistára még Cserkeszőlő, Pécs, Siófok, Hajdúszoboszló és Szeged került fel. A legnagyobb hazai turisztikai régiók közül karácsonykor Észak-Magyarország (20,55 százalék), a Balaton (15,46 százalék), és a Dél-Alföld (13,95 százalék) részesül legnagyobb arányban a foglalásokból. Az észak-magyarországi régióban pedig Eger, Miskolc, Szilvásvárad, Parádfürdő, Egerszalók és Miskolctapolca a legkeresettebb.

Az Év Szállása és Turizmus Kiválóságai Verseny és Díjátadó Gálán a 4-5 csillagos hotelek összevetésében első lett a nyíregyházi Sziget Hotel.

- Erős belföldi keresletet látunk az ünnepi és a téli szünet időszakra. Az idén szállodánk, a karácsonyi időszakra bezárja kapuit. Ezeken a napokon készülünk fel a két ünnep közötti, szilveszteri és a meghosszabbított téli szünet hajtására. Szabad kapacitással még rendelkezünk, azonban teljes telt házzal számolok a szünidőben – reagált megkeresésünkre Erdélyi Edvárd szállodatulajdonos. – A programok fontos elemei a hasznos pihenésnek, így mi is készülünk egy pár aprósággal: wellness részleg hosszított nyitvatartásán kívül, hagyományos lovaskocsikázással és a Vízityúk Egyesület szervezésében „Csendes játszóházzal” készülünk a vendégeinknek. Játszóház közel 100 társasjátékát a helyi lakosok is igénybe vehetik. Ezen felül az ünnepi időszakhoz igazítjuk a ház gasztronómiáját. Magyar, hagyományos ünnepi ételek megbolondításával próbálunk kedveskedni vendégeinknek.

BM, LTL