Kisari Károly családi körben tölti a karácsonyt. Mint azt a Rejtett Kincsek Down Egyesület elnöke lapunknak elmondta, náluk ez az ünnep elsősorban a családról, a feltöltődésről szól.

- Szentestére én főzök, most halászlé és töltött káposzta lesz a menü, és természetesen bejgli. A család többi tagja takarít, karácsonyfát díszít és ajándékokat csomagol. Régi szokásunk, hogy csengő szólal meg, amikor a Jézuska ajándékot helyez a fa alá. Bár a gyerekeink már nagyok, ezt a szokást azért megtartottuk. Sajnos a szüleim már nincsenek közöttünk, így csak egy-egy csokrot tudunk elhelyezni a sírjukra, ahol majd gyertyát is gyújtunk. Karácsonykor templomba is megyünk, vendégeket is fogadunk, ahogy arra is próbálunk odafigyelni, hogy ne együk degeszre magunkat. Ha jó idő lesz, szeretnék egy nagyot kerékpározni vagy túrázni is – árulta el Kisari Károly, aki lapunkon keresztül kívánt áldott karácsonyt mindenkinek.

Baloghné Szűcs Zsuzsanna, a Sóstói Múzeumfalu igazgatója a szentestét szűk családi körben tölti: a férjével és három gyermekükkel ünnepelnek. Mint mondta, 24-én a karácsonyfát közösen díszítik fel, majd elmennek istentiszteletre. Hazaérve vacsoráznak, és átadják egymásnak az ajándékokat. – Én készítem az ünnepi vacsorát, az idén római tálban sült kacsa lesz a fő fogás. Csak apróságokat veszünk, az ajándék értékénél fontosabb, hogy kifejezzük az egymás iránt érzett szeretetünket – tette hozzá az igazgató, aki, amikor hívtuk, éppen a mézeskalácsokat díszítette a gyerekeivel. Megtudtuk, hogy a karácsony két napja mindig mozgalmasan telik, hiszen 25-én a férje családjához mennek, 26-án pedig az ő családját látogatják meg.

– Nagyon szeretem a karácsonyt és az adventi időszakot is. Az első gyertya meggyújtása és a szenteste közötti időszakot valóban várakozással élem meg – említette Halkóné dr. Rudolf Éva, a Nyíregyházi Egyetem kancellárja. – Szeretem ebben az időszakban a karácsonyi fényeket, a feldíszített házakat, a karácsonyi zenét és a városi adventi programokat. Igyekszek minél több helyre elmenni, találkozni a városlakókkal és a barátokkal. Gyermekkoromat meghatározta a szüleim biztonságot és melegséget nyújtó szeretete, majd anya és nagymama lettem. A gyerekek érkezése a családban új értelmet ad a karácsonynak. Ehhez hozzátartoznak a közösen megélt programok is. A fenyőfát 24-én délután közösen díszítjük fel a lányaimmal és most már az unokámmal. Előtte való napokban megsütöm a mákos és diós bejglit, valamint a kis unokámmal közösen a mézes sütit. Anyukám pedig elkészíti a zserbót. A karácsonyi készülődés közepette megállás nélkül szól a zene, sokat nevetünk és énekelünk. Szenteste az ünnepi terítékkel ellátott asztalra (számomra külön élmény a terítés is) halászlé, sült liba párolt vöröskáposztával és majonézes burgonyasalátával kerül. Másnap pedig az elmaradhatatlan aranyló sárga húsleves, töltött káposzta és töltött hús készül. Szinte minden fogás elkészítésénél segédkezik Mira unokám. Karácsony előtt kimegyünk a temetőbe és meglátogatjuk elhunyt szeretteink nyughelyét és nem marad el az ünnepi mise sem. Nem csak karácsonyra, hanem az év minden napjára is azt kívánom embertársaimnak, hogy legyen hitük, egészségük, szerető családjuk, tudjanak szeretni és szeretve lenni és legyen biztonságuk!

– Hagyomány nálunk, hogy a szentestét otthon töltjük, kettesben a feleségemmel. Reggel még edzek, aztán közösen felöltöztetjük a karácsonyfánkat, közben főzőcskézünk. Az idén lazac lesz a fő fogás, de nem hiányozhat a bejgli és a mézeskalács sem az ünnepi asztalról – árulta el lapunk érdeklődésére Helebrandt Máté olimpikon gyalogló. Hozzátette: mint mindig, az idén is hazamennek a szüleihez karácsony első napján.

– Ilyenkor az egész család összegyűl, anyukám klasszikus ünnepi menüvel, húslevessel, aszalt szilvával töltött pulykamelltallérokkal, rántott hússal, töltött káposztával vár minket, nagyokat beszélgetünk, és élvezzük, hogy együtt lehetünk.

Kérdésünkre, hogy beszerezték-e már az ajándékokat, Máté határozott igennel felelt, mint kiderült, nem halogatós típus, nem szeret az utolsó pillanatban rohangálni egyik üzletből a másikba.

A nyíregyházi sportoló karácsonyi pihenése egészen december 26-áig tart, az ünnep második napján már edz, ahogy szilveszterkor is.

