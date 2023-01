Régóta közismert tétel, hogy a természet szeretetét a gyermekkorban lehet a legjobban kialakítani, s ennek az egyik legjobb eszköze a horgászat.

A fiatalok fantáziáját megmozgatja a vízfelszín alatti élővilág, vágyat éreznek, hogy halat fogjanak, s ami nagyon fontos: ki kell mozdulni otthonról a négy fal közül, a számítógép mellől.

Hab a tortán

A másik hasonló nézet, hogy a feleség vagy a barátnő jobban megérti a férjét vagy a vőlegényét, a nők szívesebben elengedik a férfiakat horgászni, ha ők is ismerik ennek a szabadidős sportnak minden szépségét és titkát.

Az meg már csak hab a tortán, ha a nők annyira megszeretik a horgászatot, hogy a házaspárok, a jegyespárok együtt hódolhatnak a víz partján közös hobbijuknak. Ezeket a gondolatokat minden bizonnyal nagyon is figyelembe vette a Pecamánia Roadshow, amikor tavaly megrendezte a gyermekek és a nők ingyenes versenyét a vasmegyeri Reed Carp Lake horgásztavon.

Kedvező fogadtatás

A kezdeményezés meglepően kedvező visszhangra talált, a két viadalon sokan részt vettek, mint ahogy abban az időben a Kelet-Magyarország is beszámolt róla. A gyermekek és a nők ingyenes versenyéből akár hagyomány is lehet, ugyanis a Pecamánia az idén is megrendezi mind a két küzdelmet.

Érdemes már most beírni a naptárba, hogy a 6–14 éves korú gyermekek versenye május 30-án, a nők megmérettetése május 1-jén lesz a már jól ismert helyen, a vasmegyeri kis horgásztónál.