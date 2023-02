A költségek nagy arányú növekedése rányomta bélyegét a horgászegyesületek gazdálkodására is. A napokban rendezte meg az idei közgyűlését a kocsordi Kraszna Horgászegyesület, amelyen az elnökség beszámolt az elmúlt évi tevékenységről, s mint elhangzott, a legnagyobb nehézséget az előre be nem tervezett áremelkedések jelentették.

– Amikor arról olvastunk , hogy nincs elég víz a haltermelő tavakban, aggódtunk, mert akkor nem lesz hal a telepítésre. Ha pedig kevés a hal, akkor magasabb az ára. A 2022-es év megtervezésekor azt gondoltuk, hogy ezer forint körül lesz a piaci ponty ára kilogrammonként, azonban egy kicsit elszámoltuk magunkat, mivel az ősszel már 1522 forintot kértek a termelők – tájékoztatta szerkesztőségünket az egyesület gazdálkodásáról Jakab János, a civil szervezet elnöke.

– Amikor tavaly 30 mázsa pontyot vásároltunk, 100 ezer forinttal került többe, mint 2021-ben. Jól tudjuk, hogy milyen tényezők alakítják a halárakat, de ilyen mértékű emelésre nem számítottunk. Az energiaárak növekedése is váratlanul ért bennünket, a tervezett kiadásunk 400 ezer forintról 780 ezer forintra nőtt. Az év elején nem gondoltunk ilyen nagy arányú emelkedésre. Egyébként költségeinkből mindenképpen szerettünk volna faragni, ezért még az áremelkedés előtt a Magyar Falu Program pályázat keretében napelemre adtunk be 2 millió forintos támogatási igényt, amit meg is kaptunk, kiépítettük a rendszert, s a közelmúltban már be is üzemeltettük. Azt reméljük, hogy az energia racionális használatával és a napelem segítségével tudjuk csökkenteni számlánkat – magyarázta Jakab János.

– Nincs értelme a panaszkodásnak, ezért inkább a közgyűlésen arról beszélgettünk, hogyan tudunk megfelelni a kihívásoknak. Az előbb említett ésszerű energia-gazdálkodás az egyik fontos területe a programunknak. Meghatároztuk a kiadásaink maximumát. Ennek érdekében például csak a hajnali órákban használjuk a levegőztetőinket, amikor a legkevesebb az oldott oxigén mértéke a tóban. A haltelepítések során a fiatalabb korosztályú halakat vásároljuk majd meg, hiszen a nálunk felnőtt hal a legolcsóbb.

– A kedvezőtlen körülmények ellenére szép fogásokkal büszkélkedhettek horgászaink. Azt jól tudja mindenki, hogy a horgászat sikere nagyban függ a vízparton eltöltött idő hosszától, s persze nem árt jó etetőanyaggal és jó felszereléssel horgászni, valamint a horgász tudása és tapasztalata sem elhanyagolható tényező. Volt olyan tagtársunk, aki 100 kg-on felüli halmennyiséget jegyzett be a fogási naplójába 2022-ben.

– Sikerült fejlesztenünk 2021-es Magyar Falu Program pályázatnak köszönhetően az informatikai eszközeinket 2 millió forint értékben: vásároltunk laptopot, multifunkcionális nyomtatót, monitort és fényképezőgépet. Mindezekre szükségünk van, mert így tudunk megfelelni a követelményeknek.

A pályázatok teremtik meg számunkra a fejlődés lehetőségét, reméljük, továbbra is lesznek majd pályázati kiírások – folytatta az egyesület vezetője.

– A közgyűlésen vita alakult ki az engedély áráról, de végül egyezség született. Tény, hogy megnövekedett a területi jegyünk ára, de a működésünkhöz szükség van anyagi forrásra. A tanácskozásunk előtt megnéztük az időjárási előrejelzést és arra kértük a tagjainkat, hogy február 11-én és 12-én társadalmi munkán vegyenek részt. Az elmúlt évek során sokat panaszkodtunk az időjárásra, most kedvezően alakult a számunkra, hiszen volt olyan része a tavunknak, ahol megbírta a jég az embereket, így a száraz növényzet 90 százalékát sikerült levágnunk. Nem ígérkezik könnyűnek a 2023-as év sem, nem kis feladat képletesen szólva „a víz fölött maradni”, de talán jó alapot szereztünk a túléléshez 2022-ben – tette hozzá befejezésül Jakab János.

MML