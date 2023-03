A horgászok jól tudják, hogy egy újabb szezonra alaposan fel kell készülni. Nem elég elővenni a tavalyról megmaradt zsinórt, horgot, villantót, egy-két dolgot érdemes újra cserélni.

Ezt a szezon eleji felkészülést segíti a Halcatraz Horgászfesztivál, amit nyolcadik alkalommal rendeznek meg Nyíregyházán március 3-án és 4-én. A korábbi évekhez hasonlóan neves horgászok tartanak majd előadásokat, élménybeszámolókat, no és persze tanácsokat is adnak a rendezvénysátorban.

Élmények és tanácsok

Pataki Gergely, a CC Moore magyarországi képviselője pénteken 11 óráról Tippek a téli pontyozáshoz – valamint csalizási technikák címmel tart előadást, és bemutat horgászpraktikákat is. A látogatók találkozhatnak Kovács Zoltánnal, az SBS Tactical Bait Products tulajdonosával és versenyhorgászával is. A 12 órakor kezdődő előadásában a 2023-as év újdonságairól is beszámol majd a sok érdekesség mellett. Őt 13 órától Sipos Gábor (Haldoradó) követi, akinek a filmjeit szintén jól ismerhetik a horgászok. Nagy Tamás 2022-ben a II. Street Fishing Pergető Országos Bajnokságot megnyerte. A Daiwa magyarországi csapatát erősítő horgász 14 órától avatja be az érdeklődőket a pergetés titkaiba. A következő előadó Szabó Bence (Energofish) sikeres versenyhorgász lesz, aki 15 órától mesél élményeket. Sikeres versenyhorgász Bakó Péter és Erdei Attila is. Az előadásuk 16 órakor kezdődik.

Finomszerelékes horgászat

Szombaton folytatódnak a programok. Az első előadó 10 órától Szilágyi Tamás, a Guru teszthorgásza lesz, aki minden évszakban üldözi a pontyokat. A tapasztalatait megosztja majd az érdeklődőkkel. Az előadásának címe: Hidegvízi method pontyozás.

Kucsák László neve egybeforrt a Fox Rage márkával, a horgászok tévéműsorokban, a közösségi médiában is találkozhatnak vele. Most élőben is tanulhatnak tőle az érdeklődők 11 órától.

Az igazi nagy pontyokat jól ismeri Bujáki Géza és Szalma József (Korda). Közös előadással készülnek a horgászfesztiválra, a programjuk 12 órakor kezdődik. A Mohosz és a vármegyei szövetség képviselői, illetve halőrei is érdekes előadással készülnek, a tájékoztatójuk 13 órakor kezdődik. Az érdeklődők képet kaphatnak a halőr-horgász kapcsolatról is: bár sok horgász retteg a halőröktől, de be kell látni, ők éppen a horgászokért vannak. A finomszerelékes horgászok várhatják nagy érdeklődéssel 14 órától Polyák Csaba kiváló versenyhorgász praktikáit.

KM