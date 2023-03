Magyarországon a szarvasbikák február környékén kezdik elhullatni fejdíszüket, a folyamat március második feléig, de legkésőbb április elejéig tart.

Érdekes módon az idősebb, jobb kondícióban lévő egyedek előbb kezdik az agancshullajtást. Ahogy a régi leesik, azon nyomban megindul az agancsképződés, nincs nyugalmi helyzet. Jó tudnia mindenkinek, hogy a gím- és dámszarvasok tavasszal elhullajtott agancsának engedély nélküli gyűjtése lopásnak, illetve szervezett hajsza esetén állatkínzásnak minősül – adta hírül a napokban a Pilisi Parkerdő.

Járművel űzik a vadat

Az agancsok ugyanis a törvény értelmében a területen vadászatra jogosult tulajdonának számítanak, és fontos információkat árulnak el a vadgazdálkodással foglalkozók számára. Az összegyűjtött agancsok elemzéséből az erdészek következtetni tudnak a vadállomány korára, méretére, mozgására és egészségi állapotára.

Sajnos, van arra is példa hazánkban, hogy az illegális, szervezett agancsgyűjtők csoportosan, akár járművekkel is űzik a szarvasokat, hogy kikényszerítsék az agancshullatást. A tél folyamán tartalékaik nagy részét felélt állatok menekülésre kényszerülnek, elhagyják megszokott helyüket, fokozottabban megrágják a facsemeték csúcshajtásait, hántják a fiatal fákat, így tulajdonképpen az erdő megújítása is veszélybe kerül.

Még a kirándulóknak sem szabad összeszedniük az elhullajtott agancsokat, azokat kizárólag az erdészetek szakemberei, vadászai gyűjthetik össze, illetve azok az emberek, akik az erdőgazdaságok írásos engedélyével rendelkeznek. Aki agancsot talál, azt arra kérik, hagyja a helyszínen, és értesítse a helyi vadásztársaságot vagy az erdészetet.

KM