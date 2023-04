A nyíregyházi Kodály Zoltán Általános iskola hangversenytermében megfordultak már Kossuth-díjas zongora- és hegedűművészek, énekesek, ahogy elismert együtteseknek és szólistáknak is tapsolhatott a közönség, természetesen a Cantemus kóruscsalád énekkarai mellett. Szombat délelőtt azonban kardok suhogása töltötte be a teret, a széksorokat elfoglaló érdeklődők pedig fotóztak, videóztak – talán azért, hogy a profiktól ellesett mozdulatokat ők is beépítsék a saját eszköztárukba.

Az esemény pedig nem volt más, mint az első nyíregyházi Budogála, amelyen a japán harcművészeti bemutatók mellett kiállítások is várták az érdeklődőket. Akik egyébként megöltötték az iskola folyosóit és nagytermét – többen hagyományos japán harci öltözetet viseltek, és régi ismerősként üdvözölték egymást, illetve a kiállítókat is. Például Kovács András kardkovácsot, aki egész Európában egyedülálló módon, kézzel, tradicionális eljárással készít szamurájkardokat: úgy munkálja meg kardjait, ahogy annak idején az igazi japán nagymesterek. Speciális homokkal dolgozik, a tűzben a por szilárd anyaggá áll össze. Mint mondta, közel négy hónap kell ahhoz, hogy egy-egy kardot elkészítsen, de a műhelyében ő maga csinálja a kardok markolatát, hüvelyét is, s magángyűjtőktől kapott kardokat is restaurál.