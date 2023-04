A megalapításának harmincadik évfordulóját ebben az évben ünneplő nyíregyházi Kállay Gyűjtemény számos programmal segíti az ismeretterjesztést. Az egyik új sorozatában, ami a Kitüntetésekkel a világ körül címet kapta, a kitüntetéseket és az érdemrendeket járják körbe a szakemberek. Az első előadás 2023. április 27-én 16 órakor kezdődik, a Kállay Gyűjtemény dél-európai kitüntetéseit dr. Holmár Zoltán történész mutatja be. A foglalkozásra - amelyen görög ételek kóstolója is szerepel - meglepetésvendéget is várnak.