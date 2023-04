Az idei tavaszi trendet egyértelműen az élénk színvilág jellemzi. A zöldet már tavaly is sokat hordtuk, idén világosabb, üdébb változata népszerű. A tavaszi ruhatárba kívánkozik a zöld mellé a rózsaszín valamennyi árnyalata, a lilával, a kékkel és a bézzsel karöltve. Sőt akinek maradt télről egy tyúklábmintás táskája vagy szoknyája, bátran kombinálhatja az élénk ruhadarabokkal.

Vagány Barbie

A rózsaszín már tavaly is hódított, idén tavasszal szinte valamennyi változata trendi, leginkább a pink és a magenta árnyalatok népszerűek. Mivel rendkívül harsány színek, olyan testtájékon viseljük, amelyet hangsúlyozni szeretnénk. A farmer a világhódító útját még munkaruhaként kezdte az 1900-as évek Amerikájában. A ruhadarab népszerűsége azóta is töretlen, igaz, ma már nullától 100 éves korig szinte bárki viselheti. Az idei tavaszi/nyári trendek sorában is természetesen helyet kapott, ez alkalommal azonban a már egy ideje népszerű kőmosott design hódít. S ha igazán divatosak szeretnénk lenni, a farmert idén tavasszal tetőtől talpig egyező színben és stílusban viseljük. Trendek jönnek-mennek, de a nőiesség szimbólumaként még mindig a ruhát és a szoknyát jegyezzük. Az idei tavaszi kínálat meghatározó darabjai az egybeszabott ruhák. Ezek ingruhaként, blézerruhaként aszimmetrikus szabásvonallal, átlapolt, derékban megkötős, valamint húzott, ráncolt és rafináltan kivágott formában is megjelennek az üzletekben a lehető legváltozatosabb minta- és színvilágban. Sőt, idén minél feltűnőbb és minél extrémebb, annál trendibb.

Bő nadrág

A nadrágok szára egy ideje már bővül, tavasszal a lezserség kerül fókuszba, így a széles szárú változat, a trapézfazon és a palazzonadrág is trendi. Bár bő szabású blézerrel lesz igazán menő, aki azonban nemcsak divatos, hanem csinos is szeretne lenni, magas sarkú cipővel és a felsőtesten karcsúsított inggel, blúzzal vagy szűk felsővel viselje. A vezető divattrendek sorában az áttetsző ruhadarabok is megjelentek. Ez a trend azonban nem a romantikus stílust képviseli, a hangsúly inkább a merészségre és az egyediségre kerül. Így nem meglepő a necc, a tüll és a csipke különleges kombinációja más textúrákkal egy adott ruhadarabon belül. S hogy a romantika se maradjon ki a trendekből, idén erről az azsúrozott, horgolt, fodros és rojtokkal díszített ruhák gondoskodnak majd. Hófehér változata angyali külsőt kölcsönöz, és nyáron is kellemes viselet. A lábbelik terén is nagy visszatérőkkel találkozhatunk. Ezek egyike a klasszikus balerinacipő, amely idén a legváltozatosabb stílusokban köszön ránk az üzletek kínálatából, ahogyan a 20-as évek Mary Jane-je (pántos, csatos cipő) is, de végre újra viselhetjük a táncparkettek legkecsesebb darabjait, a vékony pántos, nőies magas sarkú szandálokat is.

- PISZÁR TÜNDE -