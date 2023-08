Csaknem húsz Ikarus buszt állít ki a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum az Északi Járműjavító Dízelcsarnokában a hétvégén: a múzeum harmadik alkalommal rendezi meg az Ikarus MiniFeszt című találkozóját, amelyen megtekinthetők lesznek azok a járművek, amelyek kiemelkedő szerepet töltöttek be az autóbuszgyár történetében.

A Közlekedési Múzeum közleménye szerint a program részeként meg lehet nézni a Bringára váltva című időszaki kiállítást is, amely több mint száz kiállított kerékpáron keresztül mutatja be a kerékpározás kétszáz éves történetét és sport jellegű vonatkozásait.

A múzeum gyűjteményében lévő autóbuszok közül 9 Ikarust mutatnak be a hétvégén, többek között a méltán híres 66-os Farost, a sokak által ismert 211-est, az ikonikus 311-est, valamint az újonnan felújított, 1986-os gyártású 256.50 V modellt is.

Az eseményre a Volánbusz Zrt., BKV Zrt. és a Légiközlekedési Kulturális Központ (LKK) jóvoltából, valamint magánszemélyektől további 10 figyelemre méltó busz érkezik a helyszínre, például az Ikarus 180-as, továbbá egy különleges tárgyalóbuszt is megtekinthetnek az érdeklődők.

Szombaton a múzeum szakemberei több tárlatvezetéssel készülnek, melyek alkalmával egyes Ikarus buszok belterébe is felmehetnek a látogatók, valamint megismerhetik az Északi Járműjavítóban kiállított járműveket: vonatokat, buszokat és kerékpárokat.

Az Ikarus Moziban először lehet megnézni a Múzeum Közlekedő ember című sorozatának egyik legújabb epizódját, amely Matolcsy Mátyás, az Ikarus volt fejlesztési főmérnökének munkásságát mutatja be. A későbbiekben további epizódokat is elérhetőek lesznek a sorozatból, melyek az Ikarus meghatározó szereplőinek életébe nyújtanak betekintést.

Szombaton workshopok és kézműves foglalkozások várják a gyerekeket.

Az Ikarus MiniFeszt mindhárom napja a Bringára váltva című kiállításra szóló belépőjeggyel látogatható. Szombaton és vasárnap hosszabb nyitvatartással - 19 óráig - várja a Közlekedési Múzeum az érdeklődőket, belépésre mindkét nap 18 óráig van lehetőség.