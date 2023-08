Az elmúlt vasárnap ismét benépesült a Leveleki-víztározó északi gátja, ezúttal a Halcatraz-Aventus versenysorozat keretében a method technikát kedvelő horgászok versenyének második fordulóját rendezték meg.

– Az etetőanyag-limit 12 liter, különböző methodcsalikat lehet használni, a horogra vagy a hajszálelőkére is lehet pelletet felfűzni. Az is szabályozva van, hogy csak különböző methodkosarakkal lehet horgászni, illetve csak azzal is lehet etetni. Az előke hosszát is előírják a szabályok, csak 25 cm lehet, valamint 1 liter élőanyagot lehet bejuttatni a tóba. Mindezek a nagyhalas technika részét jelentik. Az eredményen ez meg is látszik, a mai napon eddig 6-8 nagyobb pontyot is fogtak a versenyzők – árulta el a legfontosabb versenyszabályokat Sveda Tamás szervező.

Amurok, pontyok, keszegek

– Az első fordulóban 32 versenyző indult, most csak 23 horgász nevezett be, a többiek különböző családi vagy munkahelyi elfoglaltság miatt nem tudtak eljönni. Ugyanakkor van olyan induló is, aki csak ezen a második fordulón tud részt venni, mert korábban nem ért rá. A mostani megmérettetésre több szlovák versenyző is benevezett. Az interneten olvasták a rendezvényt, s mivel szeretik a kihívásokat és a nagy vizeket, eljöttek. Már részt vettek az első fordulóban is, és már jelezték azt is, hogy a soron következő feederversenyen is szeretnének részt venni egy hét múlva vasárnap.

– Egyébként jöttek résztvevők Hajdú és Borsod vármegyékből is, vagyis egyre ismertebb lesz a versenysorozat, s ez még csak az első év. Jövőre szerintem akár telt ház is lehet egy-egy fordulóban – mondta Sveda Tamás.

– A mai napon horogra akadtak 7-10 kilogrammos amurok, 5-12 kilogrammos pontyok, nagy keszegek, kilós dévérek. Igyekszenek a versenyzők úgy fárasztani, hogy a szomszédok készségeit ne szedjék össze. Nehéz irányítani a halat, főleg ha egy 12 kilogrammos pontyról van szó, de a szomszédok is segítőkészek, ha kell, felemelik a botjukat vagy kitekerik a készséget, hiszen senkinek sem érdeke, hogy összegabalyodjanak a damilok.

A versenyzők között volt Sőrésné Varga Ildikó, aki Hajdúböszörményből érkezett.

– Egy ismerősömtől hallottam erről a versenysorozatról. Bár sok versenyen részt szoktam venni, gondoltam, ezen a vízen is kipróbálom magam. Nem ismerem ezt a tavat, csupán az elmúlt héten, az első forduló alkalmával voltam itt először. Korábban az úszós kategória versenyét rendezték meg, de az engem nem érdekel, a method és a hosszú előkés feeder technika jobban vonz. Így aztán a terveim szerint eljövök majd a feederezők két fordulójára is – mesélte érdeklődésünkre Sőrésné Varga Ildikó, aki felidézte a megismerkedését is a horgászattal.

– A nagyszüleim a K-IV. csatorna partjánál laktak egy tanyán, s a legtöbb hétvégét, illetve a nyári szünetek több hetét is náluk töltöttem. A horgászat szeretetére édesapám nevelt. Még mindig szenvedélyes horgász, ha nem ide jöttem volna, akkor páros versenyen vagyok vele a Pródi-tónál. A családban mindenki szereti a horgászatot, a két fiam, Tamás és Roland is. A versenyeken váltakozó eredményeket szoktam elérni.

Siker az utolsó percekben

A váltakozó eredménybe az is belefér, hogy egy héttel korábban az első fordulóban úgy lett a második Sőrésné Varga Ildikó, hogy a verseny végén fogott egy nagyobb méretű pontyot. – A szervezők jelezték, hogy az utolsó tíz perc következik. Bedobtam a készséget, s közben elkezdtem pakolászni. Egyszer csak láttam, hogy kapásom van, s bevágtam. Az elején küzdött a ponty, de aztán megadta magát. Nagyon boldog voltam. A kisebb pontyokat szeretem fogni a versenyeken, azokkal jobban haladok, a „sok kicsi sokra megy” az elvem. Az egyéni rekordom egy 14 kilo­grammos ponty, de nem törekszem nagyobbakra.

A legjobbak között lenni

– Szeretem a kihívásokat, a célom, hogy mindenhol a legjobbak között lehessek. Ha ismerjük a vizet, arra a versenyre talán fel lehet készülni, de igazából szerintem mindig az adott helyzettől és lehetőségtől függ egy-egy verseny végeredménye. Sokszor csak találgatni lehet, hogy mit lenne jó alkalmazni. Úgy tűnik, erre a leveleki vízre most nem tudtam felkészülni, hiszen eddig csak hat keszeget és kárászt, no meg néhány törpeharcsát fogtam. Reménykedem, hogy jön majd ponty is a végén, ahogy a múlt héten.

(A második fordulóban Sőrésné varga Ildikó végül a 11. helyet szerezte meg, az első fordulóban azonban a 2. volt. A két forduló összesítésének köszönhetően a hajdúböszörményi versenyző a 3. helyen végzett.)