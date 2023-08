A sátrazás életforma, kizökkenünk a komfortzónából, s mindez sok-sok élménnyel jár. Több évtizeddel ezelőtt nyaranta hátizsákos fiatalok lepték el a vasútállomásokat vagy az utak mentén stopoltak: indultak kempingezni, hiszen ez volt akkoriban a legolcsóbb szálláshely. Ma már kényelmesebbek vagyunk, szeretjük az összkomfortot, s főleg a saját autónkkal keressük fel a hazai és a külföldi szép tájakat.

Összeállításunkban annak jártunk után, vajon mennyire népszerű nyaralási forma napjainkban a kempingezés, a kempinget üzelmeltető szakemberek hogy látják ennek a pihenési módnak a létjogosultságát.

Fiatalok jókedvétől visszhangzott kedd délelőtt Tiszabecsen a Vidám Delfin Kemping és Panzió udvara: a diákok izgatottan készültek a vízitúrára, várt rájuk az Öreg-Túr vadregényes vidéke.

– A kempingünket és a panziónkat leginkább olyanok keresik fel, akik a Tiszán vagy az Öreg-Túron szeretnének vízitúrázni. A kempingezés életforma, az ember kizökken a komfortzónájából, s mindez sok-sok élménnyel jár. Éppen ezért a szálláshelyet igyekszünk úgy fejleszteni, hogy azok számára is vonzó legyen, akik sátrazni szeretnének – mondta el érdeklődésünkre Dallos Sándor tulajdonos. – Szerencsés helyzetben vagyunk, mert egy területen belül megtalálható a kemping és a panzió. Gyakran előfordul, hogy a szülők a panzióban szállnak meg, a gyermekek pedig a sátrat választják. Az ország minden részéből vannak vendégeink: gyakori, hogy pénteken munka után kocsiba ülnek, s eljönnek Tiszabecsre. Szombaton és a vasárnap nagy részében vízitúráznak, vasárnap este pedig utaznak haza – folytatta Dallos Sándor.

– Az időjárás nem igazán befolyásolja a túrázók számát, hiszen sokan már hónapokkal korábban lefoglalják a szálláshelyet, a tavalyi évhez képest azonban szerényebb a forgalom. Egyes vélemények szerint azért, mert kevesebb az emberek pénze, mások szerint sokan külföldre mennek nyaralnim vagy az emberek a SZÉP-kártya keretét élelmiszerekre költik. A legtöbb vendégünk a pandémia dején volt, de ennek egyszerű a magyarázata: akkor nem lehetett külföldre menni, így maradtak a hazai programok.

Hétköznap nincs senki a parton

– Ez a szezon mehet a kukába – sóhajtott elkeseredetten Hamvas Sándorné, a dombrádi Hóbort Üdülő ügyvezetője és hozzátette: ember nincs a Tisza-parton hétköznap. – Általában pénteken jönnek és egy-két napra maradnak, de erről is csak júliustól beszélhetünk, előtte még ennyien sem voltak. Hogy mi ennek az oka? – kérdezett vissza. – Fogalmam sincs. Az a réteg, amelynek a Tisza-part korábban megfelelt, vagy külföldre megy, vagy nem telik neki nyaralásra. És ez nem csak az apartmanbérlésre vonatkozik, az idén egyetlen egy család sátorozott nálunk három napot – és másoknál ugyanez a helyzet...

– A Tisza-parton augusztus 20-áig tart a szezon, utána akkor sem keresik a kempingeket, ha jó az idő. Bő három hét múlva tehát lehúzhatjuk a rolót úgy, hogy a nyáron az üzemeltetési költséget sem kerestük meg. Pedig minden évben nagyon készülünk, s újdonsággal várjuk a vendégeket, van hajókikötőnk, medencénk, játszóterünk, az udvaron süt-

hetnek-főzhetnek, a házakat mindennel felszereltük, tehát amit kerítésen belül megtehetünk, azt meg is tesszük. Úgy érzem, a koronavírus-járvány óta lejtmenetben vagyunk, ahogy az összes többi szálláshely és kemping a folyó mentén – árulta el Hamvas Sándorné.

Függenek az időjárástól

– Szabad vízi strandként az időjárás kegyeire vagyunk bízva, és az ágazat résztvevői is érzékelik, hogy az idei nyári meleg mérsékeltebb a tavalyinál, s mindez a látogatók számában is megmutatkozik – árulta el lapunknak Nagy Viktor, a leveleki strand menedzsere. Kiemelte: mindig a hétvége hozza az igazán nagy forgalmat, de sajnos az idén talán egyetlen olyan hétvége volt, amikor tökéletes strand-

időről beszélhettünk.

– Akkor szépek is voltak a számok, ám összességében eddig némi visszaesést érzékelünk. Több kollégával is beszéltem, többek között Gergelyiugornyán is azt mondták, hogy az idén az időjárás ellenünk dolgozik. A sokéves tapasztalatom azt mutatja, hogy az emberek akkor kelnek útra strandolni, ha legalább egy hétig kedvező az időjárás, tartós a meleg. Az aktuális szezonban azonban szinte nem is volt olyan hét, amikor néhány napra ne hűlt volna le a levegő, ne jött volna egy zápor vagy zivatar, és mindez sokakat elriaszt a vízparti kikapcsolódástól – tette hozzá a menedzser, aki a kempingezésről elmondta, még mindig népszerű kikapcsolódási forma, és egyes adatok még a kemping munkatársait is meglepték.

– Az elmúlt néhány évben úgy tűnt, teljesen elveszítheti varázsát a kempingezés, rohamosan csökkent a sátorozó vendégek száma. Az idei szezon azonban minket is meglepett, hiszen jóval többen sátoroznak nálunk, mint korábban. Az apartmanházak is népszerűek, sokan szeretik az azokkal járó plusz komfortot. Manapság már több komfortot várnak el az emberek, ám aki sátorral jön, annak sem kell teljesen lemondani a kényelemről, még akkor sem, ha ez valahol hozzátartozik a sátorozás világához. Jól felszerelt vizesblokk, közösségi épület és áramvételi lehetőség is várja a kikapcsolódni vágyókat, s a kihagyhatatlan tűzrakóhelyek és filagóriák is a rendelkezésükre állnak – tette hozzá.