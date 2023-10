– Szeretem a magyar konyhát, de vonzanak más tájak ízei is, és amikor Párizsban eljutottam egy szusibárba, magával ragadott a hangulata. Később, már a Karib-tengeren tanultam meg az alapokat, ott kezdtem el beleásni magam e csodás étel kultúrájába. Kísérletezgettem, hogy mi mivel harmonizál, és elhatároztam: hazatérve nyitok egy szusibárt – mesélte Tóth Péter, és hozzátette: annak ellenére, hogy akkoriban elég sok ilyen jellegű üzlet volt kénytelen lehúzni a rolót, és több sikertelen próbálkozást is látott, bízott abban, hogy jól tudja majd csinálni – szerencsére így lett, immár öt és fél éve várják a vendégeiket.

Egyre népszerűbb

– Kezdetben csak előrendelés alapján készítettünk tekercseket, hiszen a kiváló szusihoz nemcsak jó minőségű alapanyagok kellenek, a frissesség is lényeges „összetevő”. Azóta léptünk egy nagyot előre, és ma már be is lehet hozzánk ülni, az egyik legjobb visszajelzés pedig az, hogy még Debrecenből is járnak át hozzánk vendégek – mesélte Tóth Péter, aki azt tapasztalja, hogy az ázsiai ételek népszerűsége folyamatosan nő.

– Ennek több oka is lehet. Egyrészt egyre többen jutnak el távol-keleti országokba, az ottani ételeket pedig itthon is szeretnék megkóstolni, másrészt a közösségi médiában, különösen a TikTokon rengeteg a japán, kínai, thai tartalom. Sokan szeretik a koreai filmeket, zenéket, és kíváncsiak azokra az ételekre, amelyeket ezekben látnak. Mindezek mellett a szusi rendkívül egészséges is, ráadásul a vegetáriánusok mellett a vegánok is fogyaszthatják, s jól tudjuk, hogy egyre többen térnek át húsmentes étkezésre.

– Vannak, akik egyedül, például filmnézéshez esznek szusit, mások inkább társaságban fogyasztják, ők nagyobb tálakat rendelnek, kitéve maguk elé a szójaszószt, a gyömbért, a wasabit: megadják a módját. Persze, otthon is meg lehet próbálni tekercseket készíteni, de tény, hogy elég sok gyakorlás kell hozzá, és buktatói is vannak: nem mindegy például, hogyan főzzük meg és mivel ízesítjük a rizst, de azon is sok múlik, milyen minőségű az algalap – mondta Tóth Péter, akitől megtudtuk: a nyíregyháziak legnagyobb kedvence a pikáns tekercs, amiben lazac és japán majonéz is van – ez utóbbi attól különleges, hogy szójaolajat és repceolajat tartalmaz –, de sokan választják a harmónia elnevezésűt is, amit ő álmodott meg, és ami nem tipikus szusi, hiszen lila hagyma, krémsajt, avokádó és tonhalkrém is gazdagítja.

Komplett listával érkeznek

Mint mondta, a szusibár megnyitása után egyre többen tértek be hozzájuk tanácsért: voltak, akik az elkészítési módokról érdeklődtek, mások azt szerették volna tudni, hol szerezhetik be az alapanyagokat. A felesége pedig felvetette: mi lenne, ha nyitnának egy olyan boltot, ahol ázsiai alapanyagokat és instant ételeket lehet kapni?

– Láttuk az igényeket, és tudtuk, körülbelül mekkora ez a piac, ezért két éve megnyitottuk az üzletet, és nem bántuk meg. Vannak, akik komplett bevásárlólistával érkeznek, mások megkérdezik, hogy egy adott ételhez miket kell megvenniük. Jellemzően fiatalok jönnek hozzánk, sokan keresik a leveseket, a csípős tésztákat, a mártásokat és az algákat, mi pedig igyekszünk folyamatosan figyelni, hogy ezekben az országokban milyen újdonságok jelennek meg a boltok polcain – mondta Péter, aki természetesen az ázsiai konyha híve.

Élményt nyújtanak

– Nagyon szeretem a leveseket, az algasalátát vagy az indiai curryt is, a legfinomabb ételeket pedig abban a karib-tengeri étteremben ettem, ahol dolgoztam. Otthon is főként ilyen jellegű fogások kerülnek az asztalra, a feleségem ugyanis remekül főz, és ő is próbálgatja az új ízeket, s a boltba érkező szószokat is mindig megkóstoljuk.

– Nagy öröm, hogy az ételeinkkel élményt nyújtunk másoknak, ezért soha nem bántam meg, hogy nem a végzettségemnek megfelelő pályán helyezkedtem el. Az üzletek vezetéséhez szükség van arra, hogy a közgazdász ­énemet is elővegyem, így a két dolog összeér: szerencsés vagyok, mert azt, amit szeretek, összekapcsolhatom azzal, amit tudok – tette hozzá.

(A teljes beszélgetés itt hallgatható meg.)