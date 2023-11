A november nem igazán a fogadalomtételek hónapja, de egyre többen kíváncsiak arra, mi történik a testükkel, ha 30 napig nem isznak alkoholt. Így jött a száraz november ötlete, a kihívást 2016-ban indította el a Kék Pont Alapítvány, azóta minden évben ez a hónap kiváló lehetőséget ad arra, hogy bárki önkontrollt gyakorolhasson alkoholfogyasztása felett. Miért pont november? Nincsenek ünnepek, hosszú nyaralások, iskolai szünetek, mindössze a születésnapokon, a baráti eseményeken kell megállni ital nélkül. Mint azt az elmúlt évek is bizonyítják, a felhíváshoz nemcsak a kockázati ivók vagy a rendszeresen alkoholt fogyasztók csatlakoznak, hanem azok is, akik egyéni felelősségüket szeretnék erősíteni ebben a kérdésben, vagy fejleszteni szeretnék önismeretüket.

Önismereti utazás

– Aki belevág az önismereti kalandba, jobban megismerheti az alkoholhoz fűződő viszonyát. Megfigyelheti például, hogy társaságban tud-e nemet mondani az italra, nap napot követően megálljt tud-e parancsolni magának, gondoljunk csak a napi néhány megszokott felesre vagy az esti sörökre, melyek alkalmanként vagy rendszeresen lecsúsznak. Ezalatt az 1 hónap alatt bárki bizonyíthat magának és a környezetének is – osztotta meg gondolatait Szabóné Kiss Tünde, a Talentum Alapítvány intézményvezetője. A Nyíregyházán működő szervezet szenvedélybetegekkel is foglalkozik.

– A korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy nem is olyan könnyű ez az időszak, hiszen a hétköznapjaink részévé vált az alkoholfogyasztás, mondhatni, „ciki nem inni” – jegyezte meg a szakember, s felhívta a figyelmet, hogy akik alkoholbetegek vagy napi szinten megfogják a poharat, azoknak érdemes a „kihívás” előtt szakemberrel konzultálniuk. – Ez a kaland rosszul is végződhet, hiszen a hirtelen alkoholmegvonás akár életveszélyes elvonási tüneteket is okozhat náluk. Akik pedig elbuknak az egy hónap alatt, semmiképp nem szabad kudarcként megélniük, legyen ez jelzésértékű tapasztalat számukra. Ám ha mégis kiderül, hogy az irányítás már nem az ő kezükben van, nem szégyen segítséget kérni! A Talentum Alapítványnál teljes diszkrécióval, ingyenesen kaphat bárki segítséget. Információs vonalukon a program ideje alatt és azt követően is bárki megkeresheti munkatársainkat a 06-70-313-7227-es telefonszámon.

Ilyenkor az emberben felmerül a kérdés, vajon mennyi is az a kritikus alkoholmennyiség, amelynek rendszeres elfogyasztása már problémákhoz és akár rászokáshoz is vezethet.

Ami sok, az sok, de mikortól?

– Körülbelül 20 mg abszolút alkohol rendszeres fogyasztása bizony 1-2 éven belül alkoholfüggőséget okozhat, ez voltaképp naponta 3 szabolcsi felesnek, 4 sörnek vagy háromnegyed liter bor valamelyikének felel meg. Nőknél 10 mg abszolút alkohol is elegendő, hogy a szervezetben kialakuljon a hozzászokás. S akkor még nem beszéltünk a lelki tényezőkről, az életkörülményekről vagy a társas kapcsolatok minőségéről, melyek mindegyike nagymértékben befolyásolja a függőségek kialakulását – jegyezte meg Szabóné Kiss Tünde.

A szakembertől megkérdeztük azt is, milyen hozadékai lehetnek annak, ha valaki kiállja az egy hónapos próbát.

– Megtapasztalják az absztinenciát. Általában jobban tudnak aludni, nyugodtabbak, szebb lesz a bőrük, megszűnnek az emésztési zavaraik, jobb az általános közérzetük. A feladataikat is koncentráltan végzik el, akik kibírják alkohol nélkül.

Mentális és pszichológiai szempontból pedig elsősorban a kitartásuk, az önismeretük fejlődik. November tehát alkalmas arra, hogy az italozás okozta problémákat még időben felismerje az, aki gyakran néz a pohár fenekére.