Az összes intézet bemutatkozik

Dr. Kovács Zoltán általános rektorhelyettes tájékoztatta a végzős középiskolásokat arról, amit a nyíregyházi felsőoktatási intézmény kínál mindazoknak, akik itt képzelik el az egyetemi éveiket.

– Hagyomány már, hogy minden év novemberében megnyitjuk kapuinkat a továbbtanulni vágyók előtt. Ahogy korábban, ezúttal is bemutatkozik az összes intézetünk, a diákok megismerkedhetnek hét felsőoktatási szakképzésükkel, 25 alap- és 23 mesterképzési szakunkkal, illetve tizenötnél is több szakirányú továbbképzésünkkel, melyeket 2024-ben meghirdetünk. Hisszük, hogy a Nyíregyházi Egyetemen mindenki megtalálja a saját útját, a szakot, ahol a legszívesebben tanulna. A nappali tagozatos hallgatóknak kollégiumi elhelyezést is tudunk nyújtani – hangsúlyozta az általános rektorhelyettes –, aminek amellett, hogy olcsóbb, mint az albérlet, közösségépítő szerepe is van.

A felsőoktatási felvételi eljárás változásairól is beszélt dr. Kovács Zoltán. Elmondta: a Nyíregyházi Egyetem már 2023-ban is élt az új jogszabályi lehetőségekkel, így a jelentkezéshez nem szükséges emelt szintű érettségi, emellett a legtöbb szakon – az államilag támogatott helyek esetében – nem adnak meg minimumponthatárokat. Ez annyit jelent, hogy a jelentkezők számához mérten határozzák meg, hány pont szükséges a bejutáshoz.

– Újdonság a 2024-es felvételi eljárásban a többletpontok számítása. A jelentkezők korábban az Oktatási Hivatalnak nyújthatták be a többletpontokat igazoló dokumentumokat, ott kiszámolták és jóváhagyták, majd továbbították a megjelölt egyetemeknek. A következő évtől minden felsőoktatási intézmény, így a Nyíregyházi Egyetem is önállóan állapítja meg, és saját hatáskörben döntheti el, miért és hány többletpontot ad. Hogy megkönnyítsük a leendő hallgatók dolgát, összeállítottunk és honlapunkon közzétettünk egy listát, amiből kiderül, hogy például egy B2-es nyelvvizsgáért, egy kompetenciateszt-eredményért vagy egy általunk szervezett kurzus teljesítéséért hány plusz pontot írunk jóvá.

Dr. Kovács Zoltán zárásként megjegyezte: szeretnék megismételni tavalyi sikereket, amikor országosan is egyedülálló módon megduplázták az előző évben felvett hallgatók számát.

Az egyetem az álmuk

Kanczel Bíborka a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium ötödéves diákja, népi éneket és citerát tanul, s ebben a tanévben végez. A fülöpi lány a magyar népzenei kultúra szerelmese, amit pedagógusként szeretne továbbadni a legkisebbeknek, így érthető, hogy a Nyíregyházi Egyetem ének-zene, népzene- és népikultúra-tanár szakja vonzza leginkább. Kérdésünkre elmondta: gyermekkora óta az élete része a népzene, amióta az eszét tudja, versenyekre jár, az Aranypáva Nagydíjára és a gyémánt Dalosmadár-díjára a legbüszkébb.

Palkó Petra, a Tokaji Ferenc Gimnázium végzős diákja már nagyon várta a nyílt napot. Mint azt elárulta: nála az első helyen szerepel a Nyíregyházi Egyetem, mindig is itt képzelte el jövőjét, álma, hogy magyar- és történelemtanár legyen. – Azért fogok ide jelentkezni, mert a mi iskolánkból is sok tanár végzett ezen az egyetemen, és azóta is dicsérik. Olyan jó pedagógus szeretnék lenni, mint amilyeneket én kaptam oktatóimnak.