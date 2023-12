Folyamatosan végzik kutatómunkájukat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Honismereti Egyesület tagjai. Az elnökség felkérésére a munkatervük alapján többen is beszámoltak kutatómunkájukról a civil szervezet évzáró szakmai napján 2023. december 19-én Nyíregyházán a vármegyei levéltárban. Dr. Kiss Kálmán a magyarrá lett keleti helynevekről tartott előadást, majd Lucza János mutatott be néhány fejezetet a Demecseri Római Katolikus Egyházközség történetéből. Az érdeklődőik megtekinthették a Peteráktól a tiglifütyőig című filmet is, amit dr. Borbély Balázs és Kéry Péter filmrendező készített a szatmári ételekről.

Fotó: Dodó Ferenc