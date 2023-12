A hernádvécsei Jelenlét Pont munkatársai kirándulást szerveztek a nyíregyházi állatkertbe azoknak a családoknak, akik az év folyamán részt vesznek a ház programjain. A gyerekek, de még a felnőttek közül is sokan életükben először láttak élőben egzotikus állatokat.

A falubeliek szorgalmasan látogatják a helyi Jelenlét Pontot; bemennek ügyes-bajos dolgaikkal, bizalommal fordulnak az ott dolgozó munkatársakhoz. Örömmel jelentkeztek a nyíregyházi kirándulásra is, sajnos nem is fért mindenki a buszba. Tavasszal talán a most otthon maradóknak is sikerül szervezni egy hasonló alkalmat – számolt be a hírről a Magyar Kurír.