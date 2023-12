Már két hét sincs hátra december 27-ig: a karácsonyi ünnepek utáni első hétköznap fontos a vadászok életében, ugyanis évek óta ekkor rendezik meg az országos jótékonysági vadászatot.

Segítség a gyermekosztálynak

Több évvel ezelőtt a Fejér megyei vadászok indították el ezt a kezdeményezést, majd négy évvel ezelőtt megalakult az Országos Jótékonysági Vadászat Közhasznú Nonprofit Kft., hogy független jogi személyként szervezze és koordinálja az országos mozgalmat, hiszen napjainkban hazánk mind a 19 vármegyéje csatlakozott a jótékonysági vadászathoz, amelynek igen nemes célkitűzése van: a regisztrációs, pontosabban részvételi díjak mellett felajánlott adományokat mindenhol a vármegyei kórház gyermekosztálya kapja, hogy a fiatalok gyógyításához szükséges, nagyon fontos orvosi eszközöket vásárolhassanak.

A szervezők ezzel az önzetlen segítőkészséggel szeretnék azt is elérni, hogy javuljon a vadászok társadalmi megítélése. Vármegyénkben a Felső-Tisza-vidéki Vadgazdák Szövetsége fogja össze ezt a rendezvényt, a civil szervezet évek óta stratégiai partnere a jótékonysági vadászatnak.

A korábbi évekhez hasonlóan az idén is négy helyszínen várják fácánvadászatra a segíteni, ugyanakkor kikapcsolódni kívánó vadászokat, akik talán még kimondottan örülnek is annak, hogy a karácsonyi nagy eszem-iszom után végre kiszabadulhatnak a négy fal közül a természetbe, s egy jót sétálhatnak, a barátokkal találkozhatnak. Az ojv.hu portálon lehet regisztrálni a következő helyszínek valamelyikére: Napkor (a szervező: Napkori Erdőgazdák Zrt., a gyülekező: Kerek­erdő Turisztikai Központ), Demecser (a szervező: Rétközi Gazdák Vadásztársasága, a gyülekező: Borzsovatanya, Székelyi út 1/B), Vásárosnamény (a szervező: Hunor ’96 Vadásztársaság, a gyülekező: Hunor Étterem), Nagyar (a szervező: Petőfi Vadásztársaság, Kömörő, a gyülekező: Luby-kastély).

A résztvevők valamennyi helyszínen 8 órakor gyülekeznek, a köszöntők és a balesetvédelmi oktatás után 9 órakor kezdődik meg az apróvadas társasági vadászat, ami a déli harangozásig tart, s utána következik a teríték elkészítése. Vármegyénk vadászai több éve részt vesznek ezeken a jótékonysági rendezvényeken – több millió forinttal segítve a vármegyei Jósa András kórház gyermekosztályát.

Fontos azt is tudni, hogy az ojv.hu portálon kisebb-nagyobb adományokat fel lehet ajánlani akkor is, ha nem kívánunk részt venni a vadászaton.

Művészet, sport, vadászat

– Nagyon bízom abban, hogy az idén is sok vadász csatlakozik hozzánk, illetve a lehetőségeihez mérten támogatja a jótékonykodásunkat – mondta el érdeklődésünkre Kiss B. Zoltán, a vásárosnaményi rendezvény házigazdája.

– Nálunk nincs létszámkorlátozás, mindenkit szívesen látunk. Jelezték már érdeklődésüket partiumi vadászok is, valamint vendégül láthatjuk a jótékonysági vadászat két nagykövetét, Reviczky Gábor színművészt és Hegedűs Csaba olimpikont.