Ma még meg lehet tervezni a vasárnapi programot a karácsony jegyében, ugyanis 2023. december 24-én is lesz Pócsi Karácsony. A szervezők 15.30 órától várnak minden kedves vendéget Máriapócson a bazilika előtti térre. Az érdeklődők először megnézhetik a Pócspetri Hagyományőrző Csoport kántálós betlehemes játékát, majd 16 órától kezdődik a hagyományos élő betlehemes. Meggyújtják majd az adventi koszorú utolsó gyertyáját is. A délutánt egy rajzverseny eredményhirdetése is színesíti, a pályázatot a Máriapócsi betlehemes pásztorjáték címmel hirdették meg.