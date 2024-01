Az elmúlt év végén Napkoron találkoztunk a századik olimpiai magyar aranyérmet 1972-ben megszerzett sportolóval. A beszélgetés során szóba került az is, miért érzi fontosnak, hogy részt vegyen a jótékonysági célú programokon. Mint elmondta, több oka is van, hogy kötelessége a jótékonykodás. Egyrészt még fiatalon súlyos balesete volt, és sohasem feledi el azokat a borzasztó heteket, hónapokat, amiket az Országos Traumatológiai Intézetben eltöltött, másrészt három évvel ezelőtt a harminckilenc éves leányát elragadta a koronavírusjárvány, ezért különösen nyitott a jótékonysági kezdeményezések és rendezvények iránt. Mesélt arról is, hogy nagyon jól érezte magát Napkoron a hazai és a határon túlról érkezett magyar vadászok között.