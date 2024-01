– Az év végi és az év eleji fogadalmak szerintem csak akkor elérhetőek, ha hosszú távra gondolkodunk, és inkább a tudatos életmódváltást preferáljuk – mondta lapunknak Szarka Judit, aki elárulta, korábban jelentős túlsúllyal küszködött, ízületi gyulladásban is szenvedett, míg meg nem találta Horváth Péter személyi trénert. Hozzátette, az idén is rendszeresen jár majd edzőterembe, ahogy továbbra is hűséges társa lesz a futócipője.

Ne csak egy fellángolás legyen!

Az újévi fogadalmak közt előkelő helyen szerepel: „ebben az évben lefogyok”, „többet fogok mozogni, sportolni”. Ezeket valaki betartja, valaki pedig néhány hét után lemorzsolódik az edzőteremből vagy a futópályáról, és folytatja addigi életvitelét.

Az üdítő kivételek egyike a nyíregyházi Szarka Judit.

Szarka Judit minden évben tesz fogadalmat a mentális és a fizikai jóllétéért

– Minden évben teszek fogadalmat, mind a mentális, mind pedig a fizikai jóllétemért. Az életmódváltás tudatos döntésem volt, ennek már másfél éve. Ezt a 2023-as év utolsó napján is megfogadtam, pontosabban fogalmazva inkább megerősítettem. Ebben az évben is rendszeresen járok majd az edzőterembe, illetve a funkcionális edzésekre az FT60 Mozgásstúdióba. Ezenkívül a futócipőm is jó „hűséges barátom” lett, hétfőnként a MozaikMed-es Mozdulj Nyíregyháza programhoz csatlakozom, illetve hétvégenként, ha időm engedi, az erdőben is futok. Célom is van, hiszen ez mindig motivál a mindennapi mozgásomban, ez pedig az idén a nyár eleji részvétel az extreme trailes versenyen. Az év végi, év eleji fogadalmak szerintem csak akkor elérhetőek, ha hosszú távra gondolkodunk, és inkább a tudatos életmódváltást preferáljuk – mondta lapunknak Szarka Judit, aki elárulta, korábban jelentős túlsúllyal küszködött, ízületi gyulladásban is szenvedett, míg meg nem találta Horváth Péter személyi trénert.

– Ő minden egyes edzésünkkor érzi, mi az, ami a komfortzónámat feszegeti, és azt is tudja, milyen lelkesítő mondatokra van szükségem. Ami mégis talán a legfontosabb, hogy folyamatosan motivál. Amikor elkezdtük a közös munkát, 100 métert sem bírtam egyben lefutni, és amikor megkérdezte, mi a célom, azt válaszoltam: szeretnék egy kilométert egyben lefutni. Ez három hónap múlva sikerült, majd jött az újabb cél, így 2022 szeptemberében el tudtam indulni egy jótékonysági futóversenyen, ahol öt kilométert teljesítettem. Életem egyik legboldogabb pillanata volt a célba érkezésem – idézte fel Szarka Judit.

Pozitív változás

Kovács Ákos sokat látott, hallott már, hat éve dolgozik személyi edzőként a nyíregyházi Cutler Gymben.

– Emberek milliói tesznek a világon ilyenkor újévi fogadalmakat, remélve, hogy ezzel életükben pozitív változásokat tudnak majd elérni. Erre az év utolsó vagy első napja kiváló alkalom, már-már misztikus pillanat. A leggyakoribb újévi fogadalom: „jövőre lefogyok”, „jövőre sokkal egészségesebben fogok élni”, „többet sportolok”, „nem dohányzom”. A statisztikák alapján az új év eleji lelkesedés, az újévi fogadalmak általában január közepén jutnak el a tettekig, a legtöbbször pedig egy hónapon belül elhal a motiváció. Azt pontosan megmondani nehéz, hogy miért. A hibát valószínűleg ott követjük el, hogy nem vagyunk elég körültekintőek a célok kitűzésekor. Akár testmozgás, akár diéta: a lényeg, hogy ne drasztikus és önsanyargató módszerekkel kezdjünk bele az életmódváltásba. Testünk teljes joggal ellenáll majd a hirtelen jött kalóriamegvonásnak vagy a túlzott terhelésnek, így nemcsak a gyors és látványos siker marad el, de még a sérülés és rosszullét kockázata is megnő. Inkább kezdjünk óvatosan: heti 2-3 egyórás edzés bőven elegendő, étrendünk megváltoztatásához pedig tökéletes első lépés, ha beiktatjuk az eddig kihagyott reggelit a napunkba. A következő lépcsőfok ezután már sokkal könnyebb lesz, csak figyeljünk oda, hogy mire és hogyan reagál a testünk – fogalmazott Kovács Ákos személyi edző.

Kovács Ákos szerint ne önsanyargató módszerekkel kezdjünk bele az életmódváltásba

Fokozatosság elve

Szilágyi Zsófi szintén egy nyíregyházi edzőterem személyi edzője. Megkeresésünkre elmondta, már decemberben is sokan voltak a teremben, egyelőre nem tudja megmondani, mennyire nő meg a forgalmuk, ezzel szerinte még várni kell néhány napot.

– Azt látom, hogy egyre inkább felismerik az emberek a sport, a mozgás szükségességét, és ezért jönnek egyre ­többen hozzánk is. Esetükben talán már tudatos életmódváltásról is beszélhetünk, ami nemcsak pillanatnyi fellángolás vagy fogadalom. Azt vallom, mint mindenben, az edzőteremben is fő a fo­kozatosság elve. Azt gon­dolom, nem jó, ha az emberek az Instagramról szereznek be információt arról, hogyan kell vékonynak, karcsúnak lenni, ezen a téren jobb, ha egy szakemberre bízzák magukat.

– A helytelen edzés több kárt okoz, mint hasznot hoz. Testnevelőként tisztában vagyok a gyerekek, serdülők, fiatalok, felnőttek terhelhetőségével. Bár ez is összetett dolog, hiszen mindenki más. Ezeket a kisebb-nagyobb különbségeket fel kell ismerni és az egyéni adottságokhoz mérten megszabni, felépíteni az edzést. Nekünk, szakembereknek is tudomásul kell vennünk, hogy nem mindenki testépítő, aki terembe jön, és súlyzózik – foglalta össze lapunknak Szilágyi Zsófi nyíregyházi személyi tréner.