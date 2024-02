– Sokféle műfaj képviselteti magát A Dal 2024-ben a változatos pályaműveknek köszönhetően – árulta el a nemzeti dalválasztó zsűritagja, Egri Péter a SzerencseSzombat vendégeként. A Mystery Gang frontembere – aki immár harmadik éve ül az ítészek között – azt mondta, érződik, hogy a jelentkezők sokféle zenei stílust hallgatnak.

Sok jó pályamű érkezett

A nagy múltú showműsor versenydalait 2024-ben Szandi, Németh Alajos Lojzi, Ferenczi György és Egri Péter értékelik. A Dalban idén először hatvan előadó, illetve zenekar mérettetheti meg produkcióját, az előválogató adását február 2-án láthatják a nézők. – Fantasztikus volt megtapasztalni, hogy milyen sok ritmusos, jó hangszerelésű, pozitív gondolatokat tükröző pályamű érkezett. Előremutató, izgalmas hangokkal és jól megírt dalokkal kezdődik a műsor. Nekünk, zsűritagoknak is szórakoztató volt, és ezt ígérhetem a közönségnek is – mondta Egri Péter.

A zenész szerint A Dalban kuriózum, hogy egyszerre versenyeznek már befutott, évek óta a zenei pályán lévő együttesek, előadók, és olyanok fiatalok, akik most mutatkoznak be.

Építő kritikák

– Nagy támogatója vagyok a fiataloknak, jó volt megtapasztalni, hogy sokféle zenei stílust hallgatnak. Fontos, hogy kommunikálunk az indulókkal zsűriként. Szigorú, de szeretettel teli, építő kritikákra számíthatnak tőlem. Vannak szakmai normák, amelyeknek meg kell felelniük, de nem szeretek beleszólni a dalok stilisztikai, művészeti koncepciójába – árulta el Egri Péter, leszögezve: ez egy nemzeti dalválasztó, ezért egy produkció szövegbeli hibáitól nem tud eltekinteni, bármennyire is jó annak dallamvilága.

A nemzetközi fődíjú dalverseny előválogató adása pénteken este háromnegyed kilenctől látható a Dunán. A Dal 2024 műsorvezetői az idén is Rókusfalvy Lili és Fodor Imre lesznek.