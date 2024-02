– A Nyíregyházi Bem József Általános Iskola február 2-án 10 órától rendezi meg hagyományos "Újévköszöntő” – játékos sorversenyét. A rendezvényen a városi óvodák csoportjai egy tréfás, vidám farsangi sorversenyen sportolhatnak önfeledten. A rendezvénnyel hagyományt teremtett az iskola, hiszen az idén 18. alkalommal hívjuk a kis óvodásokat, hogy egy vidám délelőttöt töltsenek velünk iskolánk sportcsarnokában. Évről-évre nagy az érdeklődés a játékos sportverseny iránt, ezt mutatja az is, hogy 18 csapat vesz részt a programon.

Az idén is nagy szeretettel várjuk a kicsiket, és most is számíthatnak arra, hogy érdekes, játékos feladatokkal, sok-sok mozgással egy jó hangulatú, felejthetetlen délelőttöt tölthetnek a Bem Iskolában" – juttatta el a hírt szerkesztőségünkhöz az iskola.