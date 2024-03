A bűvészet története nagyon régre nyúlik vissza. Hosszú évek alatt számos kiváló tehetség született ebben a különleges, szórakoztató, előadó-művészeti műfajban. Ezt a nem mindennapi hobbit választotta sok évvel ezelőtt a mátészalkai Csányi-Molnár Máté is, aki 2002. augusztus 7-én született Nyíregyházán. Máté az általános és a középiskolai tanulmányait Mátészalkán végezte.

Nagy lendület a sikerektől

Amikor megismerkedett a bűvészet káprázatos világával, mindössze hat­éves volt. Ekkor kapta ugyanis az első bűvészdobozát, amellyel sorra kápráztatta el a családtagjait. Az első fellépésekor – amelynek a színhelyét a szülővárosában található Négy Évszak Óvoda jelentette − igen fiatal, mindössze tizenhárom éves volt, s nagy örömmel töltötte el az óvodás gyermekek lelkesedése.

A kezdeti sikerek nagy lendületet adtak az ifjú bűvésznek, aki sorra adta elő a bűvészszámait több mátészalkai intézményben is. Máté varázslatait megcsodálhatták az iskolákban, az idősek otthonában és több óvodában is. A zenei hangosításban mind a mai napig a nagyapja, Csányi Ottó segít neki, aki minden egyes fellépésére elkíséri őt, erősítve unokája előadásának sikerét. Máté az Illúzió mesterei című országos előadás-sorozat rendezvényeire gyermekkora óta szívesen látogat el. Emellett sokat tanul a bűvészet nagyjaitól a trükkök elsajátításában.

Példaképe Hajnóczy Soma világbajnok, akinek a trükkjeit ő maga is beépíti a műsorába. A világbajnokon kívül több hazai bűvész is nagy hatással van Mátéra, aki folyamatosan fejleszti, képezi magát, hogy minél ügyesebb, minél profibb legyen. Máté műsorait mindig nagy örömmel és kíváncsisággal várja a közönség.

A felnőtteket is elbűvöli

A trükkjeivel nemcsak a gyerekeket, de a felnőtteket is elbűvöli. A fellépésének helyszínei az utóbbi években tovább bővültek. Csányi-Molnár Máté ma már falunapok, bálok, céges rendezvények, óvodai és iskolai ünnepségek meghívott vendége. Néhány éve a vármegyénk határát átlépve az ország több pontjáról is kapott már felkérést. Egyik kedves emléke egy tiszafüredi meghívás volt, aminek jutalmáért a szolnoki Jelmez Art Kft.-től egy csodálatos fellépőruhát kapott. Csányi-Molnár Máté – aki a családjától hatalmas támogatást kap a hobbija űzéséhez − jelenleg a Debreceni Református Hittudományi Egyetem harmadéves tanító szakos hallgatója vizuális nevelés műveltségterületen. Optimista életszemléletű fiatalemberként a jövőben is folytatni szeretné ezt a különleges tevékenységet, amellyel sok-sok embert kápráztat el immár országszerte.