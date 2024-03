Egy szakma több évtizedes gyakorlata során a munka sok esetben egyfajta szerelemmé is válhat, legalábbis azon szakmunkások körében, akik szívvel-lélekkel végzik szeretettel választott tevékenységüket. A fehérgyarmati Surányi Viktorné is azok közé tartozik, akik hosszú évekre eljegyezték magukat a szakmájukkal. Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy ötvennyolc éve készíti el nagy szakértelemmel és lelkesedéssel a hozzá betérők frizuráját.

Valóra váltak az álmok

Surányi Viktorné 1952-ben született Jándon. Mindig is érdekelte a fodrászat, s az általános iskola elvégzése után 1966-ban tele tervekkel, nagy álmokkal iratkozott be a fehérgyarmati ipari iskolába, hogy elsajátítsa a férfi- és a nőifodrász-szakma minden titkát. Tanulóként a nagy tekintélynek örvendő Dózsa Dezsőhöz, a nagybátyjához került, s a középiskola utolsó évét már Mátészalkán fejezte be.

Ezekben az években ismerkedett meg leendő férjével, a szintén fodrászszakmát választott Surányi Viktorral, akivel 1969-ben házasságot kötött. Mindketten a szakma szerelmesei voltak, s együtt kezdtek el dolgozni az akkori fodrászipari ktsz-ben. Teljes egyetértésben élve, boldogan szőtték az álmaikat, amelyek elérése érdekében rengeteget dolgoztak. Miután a város központjában felépítették a házukat, abban 1978-ban saját fodrászüzletet nyitottak, s a kezdeti álmok lassan kezdtek valóra válni. Szerelmükből két lány született: Tünde és Enikő. Tündét a szüleihez hasonlóan szintén elvarázsolta a fodrászszakma, ő is erre a pályára került, Enikő pedig óvónő lett. A szülők igyekeztek mindent megtenni annak érdekében, hogy gyermekeiknek biztos jövőt, kiegyensúlyozott életet biztosítsanak.

Szállást nyújtott a tanulóknak

A családapa korai elvesztése után a négy unoka jelentett boldogságot Surányi Viktornénak, a munka mellett a gyermekek színesítik meg számára az életet.

Az elmúlt években tizenhét tanulót is foglalkoztatott, segítette pályájuk indulását, a fiatalokra családtagokként tekintett. A távolabb élő diákok számára a lakásában még szállásról is gondoskodott. Surányi Viktornét – aki pár nap múlva, március 30-án tölti be a hetvenkettedik életévét – 1995-ben ezüstkoszorús mesterré avatta a szakma, 2021-ben pedig a kisipari-vállalkozói munkájának elismeréséül az Iposz egy aranygyűrűvel és emléklappal tüntette ki. A mai napig együtt dolgozik a szakmájában lányával, Tündével. Boldog mindennapjait ma már négy dédunoka is boldogítja – tudósította lapunkat Fecske László.