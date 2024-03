Napjainkat áthatja a technika és annak fejlődése. Ezt megállítani nem lehet és nem is kell, viszont megismerni és helyesen használni annál fontosabb. A mesterséges intelligencia (MI) egyre több helyen jelenik meg az életünkben, még ha nincs is róla tudomásunk. Ahhoz, hogy gyermekeinket biztonsággal eligazíthassuk ebben a világban, mely az oktatást is egyre mélyebben érinti, szükség van az MI előnyeinek és hátrányainak megismerésére. A témáról Bíró Gábor nyugalmazott igazgató tart majd előadást a záhonyi művelődési házban, március 5-én, kedden 16 órától.