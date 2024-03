A Tündérszépek versenyén természetesen a lányok alakját is pontozza a zsűri, az álomalak elérése azonban nem mindenki számára egyszerű. Lévai Andrea, a D Fitness Központ szakmai vezetője azoknak szolgál jó tanácsokkal, akik nem tudják, hogyan tegyenek szert tökéletes idomokra: a szakember arról beszélt, mire érdemes odafigyelniük a versenyre jelentkezőknek.

Optimális testalkat

– Az arányos testalkat elérése több tényezőtől is függ, a genetikai adottságon kívül a rendszeres mozgás és megfelelő étrend is elengedhetetlen – kezdte a központ szakmai vezetője. Hozzátette: az edzésforma kiválasztásakor nem csak az számít, hogy kinek melyik edzéstípus szimpatikus, ezt az egyén testfelépítése, csontozata is befolyásolhatja.

– Azért javaslom a lányoknak a kardioedzést, mert nagy a jelentősége a testsúly csökkentésében, optimalizálja a testzsírszázalékot, és hozzájárul az esetleges felesleg ledolgozásához is – folytatta Lévai Andrea, akitől megtudtuk: azt nevezzük kardioedzésnek, amikor a szervezet megnövekedett pulzus és oxigénhasználat mellett végez fizikai tevékenységet. Ilyen lehet a futás, az úszás, a kerékpározás, az aerobik, a szteppaerobik, a kangoo és az úgynevezett állóképességi sportok is.

– A szépségversenyeken nagy a jelentősége az esztétikus, feszes izomzatnak, a formás karoknak, lábaknak és comboknak, ezek pedig leginkább súlyzós vagy saját testsúlyos edzésekkel érhetőek el. Ez utóbbi mozgásforma óriási előnye, hogy a fogyni, valamint erősödni, izmosodni vágyók is végezhetik – emelte ki a szakember, s kijelentette: az optimális testalkat elérésének és hosszú távú megőrzésének titka a rendszeresen és kitartóan végzett mozgás mellett a kiegyensúlyozott táplálkozás.

– A versenyzőknek mindenekelőtt ki kell tűzniük azt a célt, amit szeretnének elérni, s ehhez kell igazítani az edzést, az étkezést. Súlyfelesleg esetén a napi kalóriaadag csökkentésére kell figyelni, annak azonban, aki hízni szeretne, ezt emelnie kell. A legfontosabb, hogy a tápanyagbevitel elosztása egyenletes legyen – mondta a szakember, aki hangsúlyozta: naponta többször kell enni kisebb mennyiségeket, az egyszerű, gyorsan felszívódó szénhidrátokat érdemes kerülni, a többit pedig arányosan fogyasztani. Ezek lassan bomlanak le, s egyensúlyban tartható velük a vércukorszint, ám ha mindez nem vezet eredményre, egyéni étrendet érdemes kialakítani – mondta Lévai Andrea, aki szerint nem kell hatalmas izomzattal rendelkezni egy szépségversenyen, de a túl vékony alkat sem előnyös. Az ideális, nőies formák magabiztos megjelenést és önbizalmat adnak, de nem kell túlzásba esni.

Legyen folyamatos!

A megfelelő testalkatot fent is kell tartani, a lányoknak a szépségverseny alatt is érdemes folytatni a rendszeres testmozgást és a kiegyensúlyozott táplálkozást.

– Ügyelniük kell a fehérjebevitelre, ami növényi és állati eredetű fehérjeforrásokkal megoldható. Érdemes előtérbe helyezni a növényi zsírokat, sütésnél például olívaolajat, vajat vagy kókuszzsírt használni – sorolta Lévai Andrea. – Nagyon fontos a napi 2,5-3 liter folyadék bevitele is, ez nem csak az anyagcsere szempontjából lényeges, a bőr állapotának is jót tesz. Lehetőség szerint szénsavmentes és szénhidrátszegény folyadékot igyunk – mondta zárásként a szakember, akinek a tanácsait a Tündérszépek indulói mellett mindenki megfogadhatja, aki szeretne egészséges és fitt maradni.