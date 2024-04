Javában tart az idei Tündérszépek országos szépségverseny előválogatója: ebben a körben régiónként ötven lány méretteti meg magát a továbbjutásért Szabolcs, Hajdú és Borsod vármegyéből, s még bárkinek lehetősége van arra, hogy nevezzen.

Szívekkel lehet szavazni

A regionális előválogató ideje alatt ötven napon át mindennap új szépséget mutatunk be lapunkban és hírportálunk főoldalán, ahol olvasóink szíveket is oszthatnak. A kapott szívek átlaga alapján a régióból egy lány léphet a megmérettetés következő fordulójába, ahol az ország közönségkedvencei versenyeznek majd a döntőbe jutásért. Vármegyénként a legszebb lányt egy szakmai zsűri választja majd ki.

A kifutók világa, a csillogás, a szép ruhák, a szuper sminkek és frizurák minden nőt megmozgatnak. Sok lány már kis kora óta álmodozik arról, hogy királylány lesz, és korona kerül a fejére. A Tündérszépek kiváló alkalom arra, hogy bárki megvalósítsa ezt az álmát. Bella Hadid vagy Cindy Crawford világsztárok lettek, de ők sem a legnagyobb kifutókon kezdték a pályájukat – senkit se tartson vissza a jelentkezéstől az, ha nincs még ezen a téren tapasztalata. Sok olyan jelentkező érkezik a szerkesztőségünkbe, aki életében először vesz részt divatfotózáson, eddig azonban mindenki remek élményekkel s önbizalommal telve távozott. A lányok nemcsak az induláskor, de a további fordulókban is sok segítséget kapnak majd: ebben az évben mentorként Kárpáti Rebeka, Köllő Babett és Tótpeti Lili kíséri végig őket a megmérettetésen.

Életre szóló barátságok

A Tündérszépek nem csupán egy lehetőség, hanem hatalmas kaland is egyben: az indulók nemcsak tapasztalatokat szerezhetnek vagy karriert építhetnek, hanem életre szóló barátságokat köthetnek. Mivel a verseny a természetes szépségről szól, bárki megmutathatja magát a nagyközönségnek, legyen szőke, barna, vörös, kreol bőrű vagy éppen szeplős. Éppen ezért a szakértők azt javasolják, hogy senki se várjon tovább, hanem ragadja meg az alkalmat.

Amennyiben valaki kedvet kap a jelentkezéshez – vagy bátorítaná ismerősét –, jelentkezni IDE kattintva lehet.