Megkezdődött a Tündérszépek vármegyei jelentkezőinek fotózása, amelyre rengeteget készültek a lányok. Három versenyzővel a Lukovics Szépségszalonban beszélgettünk, s mint kiderült: nagyon várták ezt a napot.

Az állatbarát

A szerény és bájos Biró Evelin először indul ilyen jellegű megmérettetésen. A 25 éves tiszalöki lány hosszas gondolkodás után döntött úgy, hogy elindul a versenyen, mert szerette volna növelni az önbizalmát és kilépni a komfortzónájából. Mint mondta, gyerekként színésznő szeretett volna lenni, rövid ideig drámatagozaton is tanult, azonban másfelé sodorta az élet.

– Jelenleg egészségügyi ellátásszervező vagyok, de szeretnék egy kozmetikusképzést is elvégezni – mondta el lapunknak, s azt is elárulta, hogy hatalmas állatbarát. – Van egy kutyám és egy macskám, hobbiból pedig egzotikus lepkéket tartok. Nagy vágyam, hogy egyszer saját kutyapanziót nyithassak – tette hozzá Evelin, aki már szerepelt kamera előtt, de szeretne még fejlődni, és szívesen kipróbálná magát statisztaként vagy akár reklámszínészként. Úgy gondolja, a Tündérszépek hatalmas lehetőség, ezért mindenkit biztat, hogy jelentkezzen. – A hozzám hasonló önbizalom-hiányos lányoknak üzenem, hogy merjenek nagyot álmodni, és ne hagyják ki a versenyt! – tette hozzá a félénk lány, aki az első néhány kép után lazán és hatalmas mosollyal pózolt.

A göndör szépség

Borbély Barbarát, a göndör hajú, kreol bőrű lányt édesanyja nevezte be a versenyre, és bár csak alig egy hete tudott a fotózásról, alaposan felkészült: teli bőrönddel érkezett a fotózásra, hiszen a legjobb formáját szerette volna hozni. – Mindig is érdekelt a modellkedés, de ez az első alkalom, hogy szerepelni fogok egy ilyen megmérettetésen – mondta a 25 éves demecseri hölgy, aki eleinte nagyon izgult, de hamar felszabadult, s a hűvös idő ellenére sem félt bikiniben a kamera elé állni. Megtudtuk: jelenleg vállalkozó, korábban pedig vendéglátást tanult, és felszolgáló is volt, a jövőben viszont szívesen vállalna modellmunkákat.

Karriert építene

A 24 éves Lipták Viktória szívéhez mindig közel állt a modellszakma, korábban is volt már profi fotózáson. Kislányként arról álmodott, hogy egyszer elindul majd egy szépségversenyen, ez a vágya pedig végre teljesült. A Kisvárdán élő fiatal hölgy sokáig gondolkozott a jelentkezésen, a családja ösztönzésére döntött úgy, hogy belevág. Kezdetben egy kicsit lámpalázas volt, de a tapasztalatainak hála végül fesztelenül mozgott a kamera előtt. – Most az a legfontosabb célom, hogy fejlődjek, később azonban szívesen felépíteném a saját modellkarrieremet, a Tündérszépek pedig alkalmassá tehet erre – mondta a ticket­kezelőként dolgozó lány, aki reméli, hogy később más szépségversenyeken is elindulhat.

Szabolcs vármegye szépségei Borsod, valamint Hajdú vármegye hölgyeivel versengenek majd a továbbjutásért. A regionális előválogató április 8-án indul. Aki még nem jelentkezett, az a www.szon.hu aloldalán továbbra is megtehet