A tavasz a húsvét, az újjáéledés időszaka. Mindig várjuk a változást, az újjászületést, az utóbbi években sok fordulat, nehézség miatt kellett újratervezni a hétköznapokat. Az embert próbáló időszakokban érdemes a körülöttünk lévő apró csodákra koncentrálni, figyelni a természet szépségeire, a madárcsicsergésre, a napsugár melegére, a lágy tavaszi szellőkre, a felengedett föld illatára, a zöldellő fák energiájára, és belemerülni az alkotásba. A húsvéti készülődés is lehet egyfajta kikapcsolódás, aminek elengedhetetlen része a tojásfestés. Nem kell hozzá nagy előkészület, felesleges az üzleteket járni festékek után, elég csak a kamrában, konyhában szétnézni, hiszen számos alapanyag rejtőzik a polcokon, vagy akár a kertben.

A tökéletes hagymahéj

Már nagymamáink is természetes alapanyagokat használtak a tojások színezésére, ami azon kívül, hogy környezetbarát, még költséghatékony is. A legelterjedtebb természetes anyag, amit a legtöbben ismernek, az a vöröshagyma vagy lilahagyma fedőlevelei, akár külön-külön, vagy egyszerre is használva. Egy fazékba bele kell tenni a leszedett héjat, annyi vizet ráönteni, amennyi ellepi, és forralni pár percig, majd a megfőtt tojásokat is beletenni. Lehet nyers tojást is használni, amit ebbe a forró színező oldatban keményre lehet főzni. Azonban arra vigyázni kell, hogy a tojások szoba-hőmérsékletűek legyen, különben a héjuk megrepedhet! Minél tovább maradnak a tojások a színes vízben, annál sötétebbek, barnásabbak lesznek. Ugyanezzel a módszerrel lehet használni a lilás szín eléréséhez céklát, kék színhez a lila káposzta leveleit, vagy áfonyát, igaz, ez költségesebb alapanyag. A csalán, a petrezselyem, a citromfű vagy a sóska leveleitől zöldes árnyalatú lesz a tojás, a kávézacctól, fekete teától barnás, a kurkumától vagy reszelt sárgarépától pedig szép sárga. Mélyebb és tartósabb színeket lehet elérni, ha a festőlébe teszünk 1 evőkanál sót és ecetet.

Minták a tojásra

A legelső lépés a tojásfestésnél, hogy minden darabot alaposan meg kell mosni, az összes szennyeződéstől megszabadítani. Érdemes világosabb színű tojásokat választani. Ha ajándékba, vagy dekorációnak szánjuk a művünket, érdemes kifújni. A tojás két végén tűvel óvatosan lyukat kell fúrni, majd jól megfújni egy edény fölött. Így lehet a nyers tojást is hasznosítani.

Ha mintát is szeretnénk a tojásra, szintén hagyományos módszer, ha olvasztott gyertyával rajzolunk rá mintát, de ebben az esetben a kihűlt festőlébe kell beletenni a tojásokat, miután megkeményedett rajtuk a faggyú. Szintén régi technika, hogy virágokat, leveleket teszünk a tojásra, szorosan rájuk húzunk egy harisnyát, s úgy tesszük a színes lébe. Ha pedig csillogó, színes tojásokat szeretnénk, szalonnabőrrel vagy olajjal kell lekenni őket. Bátran lehet kísérletezni új színekkel, alapanyagokkal, a lényeg, hogy mindez kikapcsolódást nyújtson, gyerekekkel együtt alkotni pedig a legjobb szórakozás is egyben.