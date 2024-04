Hagyomány már a Leveleki-víztározó életében, hogy minden áprilisban megrendezik a Hírös Yacht Tavaszi Harcsafogó Versenyt. Így volt ez az idén is, április 8-tól 13-ig 120 órán keresztül várták a harcsák kapását a horgászok. Igaz, néha a csukák megtréfálták a versenyzőket, mert hiába fogtak a horgászok termetes csukákat, azok nem számítottak be az eredménybe.

Rapszodikusan ettek a halak

– Harminchárom csapat vett részt a VI. Hírös Yacht Harcsafogó Versenyen, érkeztek versenyzők külföldről is, pontosabban Felvidékről – tájékoztatta szerkesztőségünket Mikucza Zsolt tógazda. – A verseny megkezdése után csupán 15-20 percet kellett várni az első harcsa megfogásáig. Kocsis Feri vezetésével a sekély vízben horgászó Catfish Paradise-é, vagyis a Leveleki Horgászparadicsom csapatáé lett ez a dicsőség. Igaz, egy másik csapattal fej fej mellett húzták a halat, de végül a mély vízben horgászó versenyzők az utolsó öt méteren elveszítették a halukat.

– Az elmúlt évekhez képest az idén darabszámra és súlyra is nagyon jó eredmények születtek a versenyen. Igaz, a korábbi versenyeken is büszkék voltunk arra, hogy hazánkban, illetve Európában nagyon kevés tó tud hasonló eredményekről beszámolni, de az idei verseny túlszárnyalta minden képzeletünket annak ellenére, hogy hektikus volt a kapás, rapszodikusan ettek a halak, és az időjárás is szélsőséges volt. Talán öt-hat csapattal kevesebben versenyeztek 2024-ben, mégis sikerült 156 darab harcsát megfogniuk a résztvevőknek.

– A verseny legnagyobb megfogott hala 53 kilogramm volt. Rá öt percre a tó másik oldalán 49 kilogrammos harcsát fogtak. Ez is jelzi, végig nagyon izgalmas volt a verseny. Az utolsó napig a már említett Catfish Paradise csapat vezette a versenyt, de aztán elvesztett egy halat, egy másikat pedig rosszul pányvázott ki, és elúszott, így 40 kilogrammal lemaradva az első helyezett mögött a második lett.

Csukák is raboltak

– Mindegyik csapat fogott halat. Érdekes módon, amikor pergetőversenyt rendezünk, a csukák nem rabolnak a műcsalikra, most azonban szép nagy csukák is horogra akadtak. Természetesen azokat nem számítottuk be, de képet adnak nekünk a tó csukaállományáról. Több nagy hal is kapott chipet. Egy nagyobb harcsában már volt chip, annak majd utána kell néznem, hogy régebben melyik területen fogták meg, s azóta vajon mennyit nőtt, mennyit hízott – magyarázta Mikucza Zsolt. – Az biztos, hogy a mostani 53 kilogrammos „big fish” korábban nem akadt horogra, mert akkor lett volna rajta chip.