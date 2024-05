Hatalmas tömeg várta, hogy kipróbálhassa szerdán az egészségnap szolgáltatásait az Aquarius Élményfürdőben. Az ország bármelyik nyugdíjasa részt vehetett a kedvezményes napon. Podlovics Lajostól, a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. értékesítési igazgatójától megtudtuk a korábbi nyugdíjas napokhoz is kapcsolódik a mostani kezdeményezésük.

Saját egészségükért tehetnek

– Olyan programokat szerveztünk az idősebb korosztálynak, amelyekkel a saját egészségükért is tehetnek – hangsúlyozta az értékesítési igazgató, s elárulta: a rehabilitációs fürdőzések mellett az ingyenes masszázsokkal, reumatológiai állapot felmérésekkel, tanácsadással, szűrővizsgálatokkal egy komplex napot biztosíthattak a vendégeknek. Pályázati forrásokból már volt hasonló egészségnap, olyan programot azonban, ahol a gyógytorna és az egészségügyi vizsgálatok egyszerre elérhetőek, még nem szerveztek korábban. A szerdai eseményen a nyugdíjasok mellett a gyerekek és a szüleik is megtekintették és kipróbálhatták a különféle szolgáltatásokat. – Ezt a napot teljes egészében saját forrásból valósítottuk meg. Mivel gyógyászatot is működtetünk, nagyon sok saját munkavállalónk is segített a programokon – tette még hozzá az értékesítési igazgató, akitől még megtudtuk: nagyjából fél millió forintból sikerült megszervezni a napot.