– Az ingyenes dolgozói buszjáratok bővítése is azt a célt szolgálta, hogy olyan potenciális jelöltek is jelentkezhessenek a vállalathoz, akik a bejárás miatt eddig nem tették. Novembertől összesen 52 településről műszakhoz igazított járatok indulnak megyeszerte. Ezenkívül pedig a már meglévő járatok menetidejének rövidítésén is dolgozik a cég. Jelenleg is folyamatos a felvétel a termelési területekre: a sikeres tesztírást, illetve interjút követően minden jelentkezőnek segítünk megtalálni a számára leginkább testhez álló munkakört. Varró-, asztalos-, bádogos-, karosszérialakatos- vagy éppen kárpitosszakmával rendelkező jelentkezők nagy valószínűséggel otthonosan fognak mozogni ebben a különleges iparágban is, csak úgy, mint azok a jelöltek, akik jó kézügyességgel rendelkeznek – folytatta Buga Bernadett.