Az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) adatai szerint az utóbbi időszakban sokat emelkedett a sertés átvételi ára, de sajnos a tápoké még jobban. A sertéshús külkereskedelmi mérlege tavaly szépen alakult. Az idei év kérdőjelekkel indul, bár a malacok már jóval többet érnek, mint egy hónappal ezelőtt – olvasható az agraragazat.hu mezőgazdasági szakportálon.

Nincs arányban a kettő

Az AKI adatai szerint a hazai vágósertés termelői ára áfa és szállítási költség nélkül – hasított, meleg súlyban számolva – kilogrammonként 458 forint volt 2021 decemberében, ami csaknem 5 százalékos emelkedés az egy évvel korábbi átlagárhoz képest. Ugyanakkor a tápárak tavaly novemberben már csaknem 30 százalékkal haladták meg a 2020-as árszintet, vagyis a sertés átvételi árának növekedése messze nincs arányban a termelési költségek emelkedésével.

Lapunk megkereste Varga Balázst, a Mada-Hús Kft. ügyvezetőjét, akit a sertéspiaci helyzet értékelésére kértünk.

– Való igaz, hogy a sertés átvételi ára a karácsonyi, megnövekedett keresletnek köszönhetően kismértékben megemelkedett, de mára vissza is esett az ünnepek előtti szintre. A takarmány­árak ugyanakkor a takarmány-alapanyagok árának emelkedése miatt lassan egy éve folyamatosan nőnek. A beszállítóim pont a héten jelentettek be egy újabb, 10 százalékot meghaladó emelést – mondta Varga Balázs, aki szerint a termelői hangulat egyre inkább romlik, újabb és újabb gazdák hagynak fel a sertéstenyésztéssel.

A cégvezető beszélt a február elsejétől érvényes ár­stopról is.

– A szabott áras termékek közül a sertéscombot érinti talán legkevésbé az árstop. Ennek oka, hogy amíg a másik hat termék esetében tavaly október óta az áremelkedés mértéke 15–22 százalék volt, addig a sertéscombé lényegében nem változott – említette Varga Balázs.

– A termelői szektor továbbra is kritikus helyzetben van, hiszen a költségek emelkedése folytatódik, de az élő sertés ára érdemben nem változik. Várakozásaim szerint legkésőbb húsvétra jelentős, akár 20 százalékot meghaladó élősertés-áremelkedésnek kell bekövetkeznie ahhoz, hogy ne legyenek nagyobb mértékű telepbezárások. Hosszabb távon elkerülhetetlen egy ilyen mértékű emelkedés ahhoz, hogy a sertéstartás jövedelmezősége elérje a minimális szintet. Fogyasztói szempontból ez azt jelenti, hogy 20 százalékos sertéshús-áremelkedésre kell számítani, ami hosszú távon is megmarad – tekintett előre a Mada-Hús Kft. ügyvezetője.

Halad a beruházás

Februárban várhatóan újranyitják a 2020 őszén megjelent, nagy népszerűséggel futó „Állattartó telepek fejlesztésének támogatása” elnevezésű pályázatot. Ez milyen hatással lehet a sertéstenyésztésre? – tettük fel a kérdést Varga Balázsnak.

– Mi magunk is nyertünk a 2020-as kiíráson, és azok közé tartozunk, akik el is kezdték a beruházást. Ugyanakkor nem egyszerű a kivitelezés, hiszen a pályázat beadása óta eltelt időszakban az építőanyagok és szolgáltatások árai jelentősen megemelkedtek, így csak nagyon nehezen tudunk beleférni a költségvetésbe. Tudomásom szerint emiatt sok nyertes nem is kezdi meg a beruházást. Az újonnan kiírt pályázat várhatóan már a megemelkedett építési normagyűjtemény szerinti költségeket fogja tartalmazni, ami megkönnyíti majd a megvalósítást. A beruházási kedvhez azonban elengedhetetlen, hogy a korábban részletezett piaci folyamatok végbemenjenek, mert az utóbbi évek folyamatos kihívásai miatt sokan elvesztették a kedvüket és a tőkéjüket a sertésszektorban.