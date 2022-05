– Május 20-án kamarai választásokat tartunk. Ez mindannyiunk számára kiemelt fontosságú esemény. Nemcsak a megyei kamara mintegy 50 ezer választásra jogosult tagja, hanem a hozzátartozók, családtagok számára egyaránt, hiszen együtt vagyunk részesei, alakítói, érintettjei mindannak, ami a magyar agráriumban történik. Ágazatunk változóban van, nagy léptékű folyamatok szemtanúi lehetünk. Megújul technológiájában, bővül lehetőségeiben, és ami a legfontosabb: soha nem látott pénzügyi források nyílnak meg hamarosan – mondta lapunknak Rácz Imre, aki a következő öt évre is jelölteti magát a kamarai választáson.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) jelenleg regnáló megyei elnökét az elmúlt időszakban elvégzett munkáról, és a hazai agrárium előtt álló kihívásokról kérdeztük.

Hathatós segítség

– A megyei szervezet, a kamara apparátusa, a falugazdász-­hálózat, mint ahogyan eddig, ezután is hathatós segítséget nyújt az agrárvállalkozásoknak, a családi gazdaságoknak abban, hogy megtalálják a számukra optimális pályázatot, amivel lendületbe hozhatják vállalkozásukat, eredményesebbé tehetik tevékenységüket, javíthatják versenyképességüket. Ezért van szükség erős kamarára, a május 20-ai választáson leadott szavazatokra – érvelt a voksolás fontossága mellett Rácz Imre.

Szerinte a folyamatosan változó világunkban az agrár- és élelmiszergazdaság, a vidéki Magyarország felemelkedését segítő munkából a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is tevékenyen kivette a részét már eddig is.

– Új lendületet adtunk a magyar agráriumnak: kedvezőbb működési és adózási környezetben nagyobb jövedelmezőséggel folytathatják tevékenységüket az őstermelők, a családi gazdaságok és az agrárvállalkozások. A reform részeként bővítettük az őstermelői tevékenységek körét, és kedvezményes adózással ösztönözzük az őstermelők feldolgozási tevékenységét. Közreműködtünk az osztatlan közös tulajdon felszámolását, illetve a gazdaság­átadást segítő jogszabályok kidolgozásában. Szerénytelenség nélkül állíthatjuk, hogy a következő időszakban felhasználható, példátlanul nagy összegű vidékfejlesztési forrásban a mi „kezünk is benne van”.

– Már a 2018-ban kiadott többéves fejlesztési javaslatcsomagunkban kezdeményeztük a Vidékfejlesztési Program nemzeti társfinanszírozásának emelését. Örvendetes, hogy a kormány meghallgatta a kérésünket, és nyolcvan százalékra emelte a nemzeti társfinanszírozást, amelynek nyomán soha nem látott mennyiségű forrást biztosít az agráriumnak – sorolta a múlt eredményeit a NAK megyei elnöke.

Rácz Imre feltétlenül fontosnak tartja kiemelni a falugazdászok tevékenységét, hiszen áldozatos munkájukkal sokat tettek és tesznek a magyar gazdálkodókért.

Szervezett munkavégzés

– A magyar gazdák magas színvonalú kiszolgálása érdekében, pandémia ide vagy oda, falugazdász-hálózatunk szervezetten végezte a munkáját. Minden évben az egységes támogatási kérelmek több mint hetven százalékát a kamarai falugazdászok adják be. Az Európai Unióban mi voltunk az egyetlen ország, amely határidőre le tudta adni az összes támogatási kérelmet a világjárvány alatt, 2020-ban és 2021-ben is. A megyében a kamara hatvanhárom falugazdásza 2021-ben több mint 14 ezer gazdálkodó egységes kérelmét adta be – fogalmazott Rácz Imre, aki beszélt az országos jégkármérséklő rendszer kiépítéséről is. Elmondta, minden esztendőben több tízmilliárd forint kárt előztünk meg ezzel a mezőgazdaságban.

– A megyében hetven talajgenerátorral üzemeltetjük a rendszert, és itt működik a négy közül az egyik regionális központ is, kiszolgálva, ellátva, felügyelve összesen 243 állomást Aggtelektől Békés városáig – szolgált számadatokkal a megyei elnök.

– Kemény küzdelmet vívtunk az unióval, amikor az uniós költségvetésről szóló vita során Brüsszel a Közös Agrárpolitika 2020 utáni költségvetését számottevően csökkenteni kívánta. Az Agrárminisztériummal és a MAGOSZ-szal indított petíciót két hónap alatt 200 ezren írták alá, amit eljuttattunk a brüsszeli bürokraták asztalára, így megvédtük a gazdák pénzét.

– Képviselőink a további tárgyalások során is a gazdálkodói érdekeket védik a szakmai és gazdasági érdekekkel sokszor ellentétes uniós politikai elvárásokkal szemben – tudtuk meg Rácz Imrétől, aki a május 20-ai választás menetéről elmondta: a megyében 42 helyszínen lehet majd szavazni a megyei küldöttekre, akik a következő öt évben képviselik környezetük gazdálkodóinak érdekeit a döntéshozó szinteken. A szavazókörök 20-án 6 és 19 óra között lesznek nyitva.

Vonzóvá tenni

– Fontos feladatunk a szektor erősítése, a hazai termékek versenyképességének javítása. Elhivatottak vagyunk abban, hogy helyreállítsuk az agrárium megbecsülését, a fiatalok számára vonzóvá tegyük azt. A közel 50 ezer Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kamarai tag a jövőben is számíthat ránk. Fontos, hogy május 20-án minél többen menjünk el szavazni, hiszen a szavazatokkal megerősített szervezet a kamara minden tagja érdekében végzi munkáját, együtt építjük a jövő agráriumát – zárta gondolatait Rácz Imre.



Borítókép: Illusztráció/KM-archív