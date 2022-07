Otthon, a kiskertben termesztett zöldségnek, gyümölcsnek más az íze, benne van művelőjének szíve-lelke. A mindennapi gondos kertészkedés után örömet szerez néhány fürt paradicsom, hát még ha a bőséges termésből befőzni is tud a gazda. Életminőségünket tekintve a modern „háztájik” szerepe felértékelődik: a kis területeken művelt földek összeadva jelentős hatással bírnak talajaink egészsége, a növény- és állatvilág sokszínűsége, valamint élelmiszer-biztonságunk megőrzése szempontjából. Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi) biogazdák számára összeállított tudástárában számtalan bevált gyakorlati tapasztalat megtalálható, amelyből a tudatosan gazdálkodó hobbikertészek is ügyesen profitálhatnak.

Kilőttek az élelmiszerárak

A néhány éve még befüvesített kiskertekben megyénkben is egyre többen termesztenek zöldséget vagy gyümölcsöt, hogy családjuknak megbízható forrásból származó, egészséges ételt tehessenek az asztalra. A változás szembetűnő, de hogy mi állhat ennek hátterében, és miért érdemes otthonunkban kis biokertet kialakítani, arról dr. Drexler Dóra, az ÖMKi ügyvezetője mesélt lapunknak.

– A kis "háztájik" népszerűsége a koronavírus-járvány alatt ugrott meg nagyon, hiszen sokan a kreativitásuk kiélésének, a stressz levezetésének és az idő hasznos eltöltésének egyik módját látták a kertészkedésben. Nagy hangsúlyt kapott, hogy mennyire fontos ez az önellátás és az egészségmegőrzés szempontjából is. A friss levegőn tevékenykedni, vegyszermentes zöldséget, gyümölcsöt fogyasztani ugyanis egészséges. Idén pedig egy újabb lökést kapott az otthoni biokert. Az élelemszerárak drasztikus emelkedése, illetve a veszélybe kerülő ellátási láncok miatt nemcsak a globális élelmiszer-logisztika sérülékenységére derült fény, hanem újra reflektorfénybe kerültek a kiskertek – ismertette a háztájik újbóli népszerűségének okát a szakember, hozzátéve: bár hazánkat nem sújtják élelmiszer-ellátási problémák, egyre többen jönnek rá, hogy a boltokban, piacokon rendkívül drága bio gyümölcsöket és zöldségeket maguk is megtermelhetik.

Nagy változás érhető el

– A bio gazdálkodás is egyre népszerűbb, szerintem senki sem szeretne növényvédőszer-maradékokat tartalmazó élelmiszert a családi asztalra tenni, vagy a kertjét vegyszerekkel terhelni. A növénytermesztés természetközeli megoldásokkal is kivitelezhető, és az élelmiszer-biztonság mellett a környezetvédelem is nagyon sok embert terel a bio termesztés felé. A termesztett növények sokszínűségét is fokozhatjuk a házi kertekkel, és bár sokszor hallom, hogy "csak egy balkonom vagy kis parcellám van", a sok kicsi sokra megy. A kis kezdeményezések összeadódásával pedig nagy változásokat érhetünk el – hívta fel a figyelmet dr. Drexler Dóra.

A bio termesztés más szemléletet és valamivel több ismeretet igényel, mint a hagyományos, de ha megszületett az elhatározás, számos módja van annak, hogy a leendő kertész megkapja a szükséges segítséget.

– Növényvédelmi felhívásokat indítottunk, melyekkel a szezonban mindig az aktuális feladatokat mutatjuk meg az érdeklődőknek. Többféle megoldást kínálunk arra, hogy egy bio kertben hogyan védekezzünk a kártevők ellen, és a megelőzésre is vannak módszerek. Teljesen más gondolkodást igényel egy ilyen kert, ugyanis nem arra kerül a hangsúly, hogy az adott hónapban milyen szereket lehet vagy kell kipermetezni megoldásként, hanem hogy miként tudjuk a természetes folyamatokat előre úgy megtervezni, hogy elébe menjünk a problémáknak. Az egyes várható károsítók kezeléséhez rendszerszemléletre van szükség, összefüggésekben kell gondolkodni, és talán ez a legnagyobb különbség a bio és a kémiai alapú módszer között. Több tudást igényel mindez, de nem kell megijedni a kihívásoktól. A növénytársítások, az ültetés térbeli és időbeli sorrendje is segíthet a kártevők elleni harcban, ahogy a komposztálás, vagy a mulcs alkalmazása is hosszabb távú tevékenység, amivel a tápanyag- és vízgazdálkodásban előre gondolkodunk. Ezek egyszerű módszerek, mégis nagyon sokat tehetünk velük a kertünk ökoszisztémájáért – ismertette a bio gazdálkodás alapvetéseit dr. Drexler Dóra.

A munka tehát más, amennyiben bio kertet szeretnénk, ugyanakkor kis tanulással olyan eredményeket érhetünk el, amik garantáltan kárpótolnak minket a befektetett plusz energiáért. Dr. Drexler Dóra szerint a műtrágyák és kémiai növényvédő szerek használatának elhagyása a mai helyzetben a pénztárcánknak is jót tesz, mivel sok más termékhez hasonlóan ezek ára is az egekbe szökött.

