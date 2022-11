Ahogy arról korábban beszámoltunk, Kisvárdán június és november között, öt ütemben összesen 276 munkavállalót bocsátott el a Tungsram-csoport. A 125 éves világítástechnikai készülékek gyártásával foglalkozó cég csak így tudja megőrizni versenyképességét – állt akkor a céges kommünikében.

Azóta sem javult a helyzet, sőt! Az akkor elindított csődegyezség kudarcba fulladt, mivel hétfőn az Eximbank nemmel szavazott az egyezség létrejöttére. Így nem maradt más választás a bíróságnak, mint az, hogy elrendelje a felszámolást.

A kisvárdai Tungsram gyár egy korábbi dolgozójától megtudtuk, június óta a Tungsram Operations Kft. termelése leállt, azóta senki nem dolgozik az ottani üzemben, ami, most a hozzá tartozó gépekkel, eszközállománnyal együtt, felszámolás alá kerül.

Lapunk azt is megtudta, hogy ebből a korábbi cégből sokan átmentek a Tungsram Aero Space Power Kft.-hez, aminek a többségi tulajdonosa továbbra is az anyacég, a Tungsram, de már nem izzógyártással, hanem repülőgép hajtómű-alkatrészek javításával, karbantartásával foglalkoznak. A céget a Tungsram-vállalatcsoporton belül budapesti székhellyel, kisvárdai telephellyel 125 fős létszámmal, 2 milliárd forintos alaptőkével alapították még tavaly év végén. Az alapítók, Joerg Bauer, a Tungsram-csoport elnök-vezérigazgatója és Herdon István, a Xanga Csoport tulajdonosa.

Az új vállalat a Tungsram Csoport gyorsan növekvő divíziója, amely a repülési és energiaágazat számára nyújtott MRO (maintenance, repair, overhaul; magyarul légiközlekedési karbantartás és nagyjavítás) szolgáltatásokra specializálódik. Ehhez társul két másik terület, az energiaiparhoz és megújuló energiához kapcsolódó karbantartás és alkatrészgyártás. A Tungsram kisvárdai gyárának üzemcsarnokában tevékenykedő, 125 dolgozót (főként tapasztalt mérnököket és képzett szakembereket) foglalkoztató cég ezeket a piacokat célozza meg.

Jelenlegi partnerei a GE Aviation, GE Power és a GE Renewable. A Tungsram Aero Space Power jelenleg az egyetlen olyan repülőgéphajtómű-alkatrészjavító a kisebb régióban, amely mind az európai, mind az amerikai légügyi hatóságok (EASA és FFA) tanúsítványaival rendelkezik. A kisvárdai üzem a hegesztés regionális kiválósági központja Kelet-Magyarországon. Ezáltal az új profil mind Magyarország, mind a régió számára hasznos lesz, hiszen az itt végzett tevékenységek magas hozzáadott értékkel bírnak. A következő mérföldkövekre összpontosítva a CAAC (Kínai Légiközlekedési Hatóság) tanúsítványának megszerzésére törekednek – derül ki a cég honlapjáról.

Lapunk megkereste a megyei kormányhivatalt a Tungsram-ügyben. „A csoportos létszámleépítés bejelentését követően a kormányhivatal a helyzet gyors és hatékony megoldása érdekében külön munkacsoportot állított fel. A munkacsoport az érintettek számára összeállított egy elhelyezkedést segítő információs csomagot is, amely kormányhivatal foglalkoztatási osztályain és egyéb szerveinél fellelhető. Június 14-15-én állásbörzét rendeztünk a munkáltatónál a munkavállalók mielőbbi elhelyezkedése érdekében, a résztvevők részletes és személyes tájékoztatást kaptak. Emellett külön az érintettek számára „Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei munkaerő-piaci alkalmazkodás támogatása 2022” elnevezésű munkaerő-piaci program is indult. A programban a helyi munkaerőpiaci kereslethez igazodó képzésekhez lehet csatlakozni, így a képzések végén jó eséllyel újra el tudnak helyezkedni a munkavállalók. Jelenleg logisztikus technikus, gyártósori gépbeállító, valamint az élelmiszeripari gyártáselőkészítő képzések érhetők el, de igény esetén további képzések elindítása is lehetséges – olvasható a közleményben.”