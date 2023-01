Január 1. kiemelten fontos dátum volt a horvátok életében a schengeni övezethez történő csatlakozás és az euró bevezetése miatt. Nagyon sok magyart is érint ez, mert mostantól nincs ellenőrzés a magyar–horvát határon, viszont sokaknál ott lapulnak még a tavalyi vagy korábbi nyaralásokra beváltott, de megmaradt kunabankjegyek és -érmék – hívta fel a figyelmet a fejleményekre a Bank360.hu.

Magyarországon már nem váltják át a bankok a kunát euróra, így akinek maradt régi horvát pénze, annak Horvátországba kell utaznia vele. A váltási euró árfolyam már régóta ismert: egy eurót pontosan 7,5345 kunáért cserélnek be vasárnaptól. Az ország ATM-jeit is nagyrészt átállították már eurósra, január 1-jén is az automaták hetven százaléka csak eurót adott ki. A kétféle pénz január 15-ig forog párhuzamosan az országban, vagyis a boltokban addig lehet fizetni a megmaradt kunákkal. A vásárlók visszajáróként már eurót kapnak.

Az ezt követően megmaradt kunákat az Európai Központi Bank tájékoztatása szerint 2023. december 31-ig csak a horvátországi postákon, kereskedelmi bankokban és a Pénzügyi Ügynökség (FINA) egységeiben lehet átváltani euróbankjegyre és -érmére. Tranzakciónként száz kunabankjegy és száz kunaérme feletti átváltáskor a kereskedelmi bankok plusz térítést kérhetnek.