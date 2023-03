A korábbi időszakban, a Covid-helyzet miatt nem tudtunk ehhez hasonló rendezvényt megtartani a térségben – hangzott el azon a zöldségtermesztési konferencián, amelyre a három észak-kelet magyarországi vármegyénkből, Borsod-Abaúj-Zemplénből, Hajdú-Biharból és Szabolcs-Szatmár-Beregből is szép számmal érkeztek résztvevők.

Termelők és exportőrök

A közelmúltban megrendezett eseményen Aros József, a társházigazda Syngenta területi képviselője megköszönte, hogy a régió legjobb, legmeghatározóbb zöldségtermesztői elfogadták az eseményre a meghívást. A vármegyeszékhelyen megtartott konferenciát az is különlegessé tette, hogy a termelőkön kívül exportőrök, integrátorok és a térség legjelentősebb kereskedői is jelen voltak.

A rendezvényen a szakmai újdonságokról és a fajtaválasztékról is szó esett. Fóris Balázs specialista a fejeskáposzta hibridek közül a „Professor F1”-et emelte ki, amely az Agressor családban egy újdonságnak számít. Tripsz kártételre nem érzékeny, ahogy a repellenállósága magas, alkalmas a friss piacra és a savanyításra is. Elhangzott, a kelkáposzta hibridek közül a „Dakota F” a leginkább javasolt fajta, amely erős fodrozottsággal és sötétzöld színnel rendelkezik, és méretes, súlyos fejek jellemzik a teljes tenyészidőszak alatt. Fóris Balázs a „Clarina F1” karfiol hibridet is a termelők figyelmébe ajánlotta előadásában.

A nyíregyházi rendezvényen nagy figyelem kísérte Lacházi Pál előadását is, melyben kiemelt szerepet kapott a görögdinnye. A szakember elmondta: 2022-ben alacsonyabb importnyomás, exportnövekedés, valamint keresleti piac volt jellemző, a magyar dinnyét magasabb áron lehetett értékesíteni.

– Az idén a termőterület várhatóan enyhén növekedhet, országos szinten nagyjából öt százalékkal. A fajtakínálat egységesedik, kevesebb fajtát fogunk nagyobb felületen termelni, a piac kínálatait szem előtt tartva. Nőhet a szélsőséges időjárásban jobban „viselkedő” hibridek szerepe, elsősorban a nagyobb méretosztályban. Egyre jobban felértékelődik a görögdinnye minősége, csomagolása és egyedi jelölése is – emelte ki a szakember, aki a hibridek közül a „Mirto F1”-et emelte ki, amely magas hozamú, jó kötődőképességű, kiváló terméshús-minőséggel rendelkező fajta.

A zöldségkultúrák növényvédelmi lehetőségeit Mádi Zsolt, a Syngenta területi képviselője ismertette, aki a hallgatóság által feltett kérdésekre is válaszolt.

A sikeres zöldségtermesztésről, a hatékonyságról, a megfelelő minőség eléréséről Deme János, a másik házigazda, a Malagrow Kft. szaktanácsadója tartott nagy sikerű előadást. Véleménye szerint meg kell célozni a magasabb hozamok elérését. Költséghatékonyan és a lehető legjobb technológiai színvonalon kell dolgoznunk, hiszen tapasztalható, hogy minden inputanyagnak drasztikusan emelkedik az ára.

Nádasi Zoltán