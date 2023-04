Ahogy arról korábban lapunkban is beszámoltunk, bővítik a vállalkozói inkubátorházat Nyírbátorban. A beruházás révén tizenegy iroda és hat műhely jön létre, a szükséges kiszolgáló helyiségekkel együtt. Az inkubátorház új szárnyában a maximum három éve bejegyzett helyi mikro-, kis- vagy középvállalkozások, illetve az induló és start-up vállalkozások kaphatnak helyet. A több lépcsős, átfogó fejlesztés keretében korábban új utakat és buszmegállókat is kialakítottak.

Közel hatszázmillió forint

Máté Antal, Nyírbátor polgármestere lapunknak elmondta, a beruházásnak kalandos a története, hiszen először 2016-ban nyújtották be a pályázatot, ám forráshiány miatt akkor nem nyertek.

– Időközben viszont többletforrás keletkezett, ezért 2021 végén értesítettek minket, hogy mégis nyertünk. A projekt egyes elemeinek megvalósítását azonban más forrásokból már elkezdtük, ezért a pályázat tartalmát át kellett dolgozni és újból jóváhagyni, továbbá az 5 év alatt bekövetkezett drágulás miatt többletforrásokra is szükségünk volt. Ez utóbbit is sikerült elnyernünk, közel 100 millió forint értékben. A vissza nem térítendő támogatással, a többletforrással és az önkormányzat 30 milliós önerejével jön össze a közel 600 millió forint – ismertette a kezdeteket a polgármester, aki a részletekbe is beavatta szerkesztőségünket.

Becsatlakoznak a kkv-k

– Az ipari parkunkban komoly multinacionális vállalatok működnek, amelyek nagyon hasznosak az önkormányzatnak és a lakosságnak egyaránt. Azonban a helyi kis- és középvállalkozásokra is figyelünk, mert fontos, hogy részesei lehessenek a gazdasági növekedésnek. Erre szolgál a már meglévő inkubátorház, melyben a termelő és szolgáltató cégek már azelőtt elkezdhetik a működésüket, mielőtt saját gyárat építenek. A már meglévő komplexumot bővítjük, hiszen jól látszik, hogy a nyíregyházi és a debreceni nagyberuházások is dinamizálják a régió gazdaságát. Egyre több kisebb vállalat szeretne ezekbe becsatlakozni, s a nyírbátori mellett a környékbeli vállalatokat is segítjük a jól felszerelt irodákkal vagy műhelyekkel – tudatta Máté Antal, hozzátéve: a beruházás a tavasz végére, nyár elejére elkészülhet, és várják azokat a vállalkozásokat, amelyek a piaci árnál kedvezőbben szeretnének irodát, vagy egyéb helyiséget bérelni a komplexumban.

MI