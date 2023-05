A járvány által sújtott 2021-es évet követően kezdett az élet normalizálódni, viszont a 2022-es év úgy kezdődött, hogy a szomszédunkban kitört egy háború, ami alapjaiban határozta meg a tavalyi esztendőnket. A szervezet most megjelent kiadványából kiderül, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) ebben a nehezített környezetben az alapvető feladatai ellátása mellett miképpen tett meg mindent annak érdekében, hogy Magyarországon az élelmiszerellátás továbbra is folyamatos lehessen tagjai megélhetésének biztosítása mellett, valamint annak érdekében, hogy a gazdákat ért károk enyhítésre kerülhessenek. A kiadvány elérhető a szervezetk hivatalos honlapján (nak.hu) is.

KM