Verőfényes napsütés fogadta az illusztris vendégeket hétfő délelőtt Kállósemjénben, ahol a hulladékgazdálkodást segítő eszközöket adtak át a Belügyminisztérium gazdaságélénkítő programjának köszönhetően. Belicza László polgármester megköszönte, hogy részt vehettek a programban és elmondta: Kállósemjén is küzd az illegálisan lerakott hulladékokkal, de a mezőgazdasági útjaik megújítására is megoldást jelenthet a frissen megvásárolt a gép. Hozzátette: értéket is teremt ez a beruházás, s három ember mindennapi megélhetését is biztosítja több éven keresztül.

Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke megköszönte a magyar államnak, hogy figyelnek a vidékre, és hogy olyan fejlesztések valósulnak meg, amelyek a közösség igényeit helyezik előtérbe. – Bár ezt a pályázatot Kállósemjén nyerte, ám a hasznát a környező települések is élvezhetik majd. Ez valóban egy problémamegoldó fejlesztés – fejtette ki az alelnök, és örömét fejezte ki, hogy nagyon sok projekt átadóján találkozhatnak itt a vármegyében.