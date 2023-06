A következő hetekben folyamatosan kerül a boltokba és a piacokra a magyar meggy, a napokban megkezdődött ugyanis a korai meggyfajták betakarítása. Aki még ennél is frissebben vagy egy kicsit olcsóbban szeretne hozzájutni a gyümölcshöz, felkeresheti valamelyik szedd magad vagy vedd magad földet. Összegyűjtöttük, hogy hol van erre lehetőség az országban.

Elkezdődött a meggyszezon

Megkezdődött az idei meggyszezon a korai fajták szedésével. Az idei évben is zamatos, kiváló minőségű gyümölcsök jellemzik a kínálatot – hívja fel a figyelmet közleményében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a FruitVeB – Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács. A magyar nemesítésű meggyfajták kiváló beltartalmi értékeinek köszönhetően a német piacon is nagyon keresettek. A hazai meggy jelentős része, általában 60-80 százaléka exportra, legfőképp Németországba kerül. A hazai lakosság meggyfogyasztása így is évente átlagosan 10-15.000 tonna, vagyis egy igen népszerű gyümölcsről van szó.

Mi fán terem a meggy?

A meggy a cseresznye rokona és Magyarországon régóta termesztik. Nem csak finom, de jótékony hatása is van: gazdag antioxidánsokban, nagyon magas a rosttartalma és káliumban is gazdag. Nyersen, kompótként, süteményben, levesben, mártásban és persze pálinkaként is megállja a helyét és nagyon jól kombinálható húsokkal is.

Ilyen fajtákat lehet itthon kapni

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Fruitveb által korábban végzett felmérés szerint legnagyobb területen Érdi bőtermő, Újfehértói fürtös, Debreceni bőtermő és Kántorjánosi fajtákat termesztenek. A meggyszüret jellemzően a Duna-Tisza-közén kezdődik, és a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei termőtájban zárul. Idén 13 ezer hektáron termesztenek meggyet hazánkban.

Aki szeretne, magának is szedhet

Az úgynevezett szedd magad akcióhoz sok főváros környéki és vidéki gazdaság csatlakozik minden évben. Ennek lényege, hogy a gazdák beengedik az embereket a földjükre, cserébe nem kell a zöldségek, gyümölcsök leszedéséért, szállításáért fizetniük. A vásárlóknak pedig ez a fajta bevásárlás olcsóbb mint a hagyományos, az áru pedig a lehető legfrissebb. A szezon a földeken az eperrel kezdődött és már nyitva vannak a meggyföldek is.

Hol szedhetünk magunknak meggyet?

Hol? Mikor? Be kell-e jelentkezni? Jánkmajtis, Kossuth utca 17. Június 20-tól Kötelező telefonon. Budapest,1161. Mária utca 23. Június 17-július 8. Kötelező a termelő közösségi oldalán. Dánszentmiklós, Tessedik Sámuel út 47. Június 5-július 20. Ajánlott. Szerencs, Vara András termelő Június 16-július 3. Erősen ajánlott. Zsámbék, Tök-Újmajor út Június 3-július 17. Nem szükséges. Pátka, Kiss István termelő Június 30-ig. Ajánlott. Gyöngyös, Anna hegy (3-as út 78-as km) Június 20-július 31. Erősen ajánlott. Szentbékkálla, a kőtengernél. Július 7-augusztus 7. Erősen ajánlott. Heves, Klapka György utca vége. Június 15-július 9. Erősen ajánlott. Pomáz, Dolina puszta Június 1-július 15. Erősen ajánlott. Csikvánd, Arany János utca 17. Június 8-július 10. Erősen ajánlott. Szob, a Dunakanyarban Június 15-július 2. Erősen ajánlott. Gyöngyös, a 3-as útnál Június 15-július 15. Erősen ajánlott. Kecskemét, Talfája 139. Június 12-július 10. Erősen ajánlott. Forrás: gyumolcsvadasz.hu

