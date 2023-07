Különleges ipari övezetet hoz létre Üzbegisztán a magyar beruházók számára, ahol ezek kedvezményes szabályok között működhetnek majd, és ezáltal tovább erősödik az együttműködés a két ország között - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A tárcavezető a Magyar-Üzbég Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság nyolcadik ülése után közölte, hogy megállapodást írtak alá a speciális gazdasági zóna Taskent melletti létrehozásáról, amely kifejezetten rájuk szabott feltételekkel várja a magyar vállalatokat. Az eseményen részt vett dr. Tilki Attila szabolcs-szatmár-beregi országgyűlési képviselő, aki a Türk Államok Szervezetén belül tagja a Bölcsek Tanácsának, a magyar-üzbég baráti tagozat alelnöke.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy több magyar gyógyszeripari, mezőgazdasági és élelmiszeripari cég már meg is kezdte a különböző projektek előkészítését. A pénzügyi háttér is garantált, hiszen rövidesen feláll a közép-ázsiai beruházások támogatását célzó tőkealap. Illetve fontos biztosítéknak nevezte, hogy az OTP az egyik legnagyobb üzbég pénzintézet 73 százalékos tulajdonának megvásárlásával a helyi bankszektor fontos szereplőjévé vált, így egyféle zászlóshajóként bátorítást adhat a magyar cégeknek. Szijjártó Péter az üzbég ipari és kereskedelmi miniszterrel, Laziz Kudratovval közös sajtótájékoztatóján a két ország közötti stratégiai partnerség fontosságát hangsúlyozta, és rámutatott, hogy Magyarország nagy lehetőségeket kapott a részvételre Üzbegisztán egyes ágazatainak modernizációjában. Kitért arra is, hogy a kormány különösen nagy jelentőséget tulajdonít a nukleáris együttműködésnek, miután azok az országok lehetnek napjainkban igazán biztonságban, amelyek maguk elő tudják állítani az általuk felhasznált energia jelentős részét.

– Üzbegisztán is atomerőmű építését tervezi, ráadásul olyan helyen, ahol nincsen elegendő víz a hűtéshez, ezért az e téren komoly referenciákkal rendelkező MVM EGI is szóba jöhet a magyar szabvány szerinti szárazhűtéses technológia szállítását illetően. Amennyiben a magyar technológiai megoldást részesítik előnyben, a magyar energetika történetének legnagyobb exportszerződését kötik meg – mondta dr. Tilki Attila.

Évi tíz leendő üzbég nukleáris szakértőt képeznek majd a magyar egyetemeken. Új lendületet adhat a kétoldalú kapcsolatoknak a közvetlen légi összeköttetés megteremtése, amelyet év végére tervez a WizzAir. A Qanot Sharq üzbég légitársaság már ezt megelőzően, nyár végén elindítja majd Budapest-Taskent járatát, először heti egyszer, majd ősztől heti kétszer, jövőre pedig heti háromszor.

Az új geopolitikai és világgazdasági helyzet jelentősen felértékelte Közép-Ázsiát, azon belül Üzbegisztánt.

– Közép-Ázsia jelentőségét ma már azok is elismerik, akik korábban más álláspontot képviseltek. Komoly erőfeszítéseket tettünk azért, hogy ezzel a térséggel felépítsük a jó együttműködésünket: ilyen például az, hogy megfigyelőként csatlakoztunk a Türk Államok Szervezetéhez.

KM

Borítókép: Dr. Tilki Attila, a magyar-üzbég baráti tagozat alelnöke, Laziz Kudratov, Üzbegisztán beruházási, ipari és kereskedelmi minisztere, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Farkas Sándor miniszter-helyettes, parlamenti államtitkár | Fotó: Borsos Mátyás/KKM