– A hazai termőterület 2019 óta folyamatosan tartó csökkenése (különösen a 2022-es, drasztikus visszaesést követően) visszafordulni látszik, idén a termőterület 10 százalék körüli növekedése várható. A 2022-es 2635 hektáros görögdinnyetermő terület az idén 2870 hektárra bővül, és ennek a növekedésnek a motorja Kelet-Magyarország lesz: itt 25-30 százalékkal nagyobb területen termesztenek majd görögdinnyét, míg az ország többi termesztőkörzetében a tavalyi területhez képest legfeljebb pár százalékos ingadozás figyelhető meg – mondta lapunknak dr. Apáti Ferenc.

Csökkent a méret

A FruitVeB csengeri származású elnöke szerint az idei trendek közül feltétlenül megemlítendő, hogy tovább csökken a megtermelt dinnyék mérete, mivel a fogyasztói igények egyértelműen ebbe az irányba mutatnak, és ez a trend már tavaly is jelentkezett: az áruházakban folyamatosan a ládákban maradtak a nagyobb dinnyék, miközben a kisebb, 5-7 kilós árut mindig elkapkodták a vevők.

– A szezon eleji termésbecslés szerint az idén körülbelül 123-125 ezer tonna görögdinnyét és csaknem 10 ezer tonna sárgadinnyét termelnek majd Magyarországon, ami a 100 ezer tonnás hazai fogyasztáson túl egy nagyjából 30 ezer tonna körüli exportárualapot képez. Ez már csak azért is fontos, mivel a belföldi piac gyakorlatilag telítődött a hazai áru számára, a tapasztalat azt mutatja, hogy a mostaninál több dinnyét Magyarországon nem lehet eladni. Ráadásul az exportpiacokról potenciálisan megnyilvánuló kereslettel kapcsolatosan jó hírek érkeztek az európai országokból: úgy tűnik, bőven lesz hova értékesíteni a magyar termést – foglalta össze dr. Apáti Ferenc.

Humicskó István nyírszőlősi dinnyekereskedő lapunk megkeresésére elmondta: az import a megszokott árakon indult.

Fotó: Gazdag Mihály

– Európát már „kihordták” dinnyéből, így van, lesz helye a magyarnak. A fóliás, hazai dinnye a múlt héten jelent meg a piacokon, az idén egy 8-10 napos csúszásban vannak a termelők az előző évekhez képest. Az árak az én meglátásom szerint az ilyenkor megszokott szinten vannak. Van kereslet a magyar dinnyére – emelte ki Humicskó István, majd hozzátette: hamarosan indul a szabadföldi dinnye betakarítása is, a helyi termelők a jövő héten szedik. Itt az jelenthet gondot, hogy a szabolcsi dinnye összeérik a békésivel, ami hozhat egy jelentős árzuhanást, hiszen egy időben nagy mennyiség érkezik majd be a piacra.

A nyírszőlősi kereskedőtől megtudtuk, náluk az import- és a magyar dinnye ára egységesen 499 forint, de látott olyan kereskedőt, aki 590-ért adja.

Oltott és hibrid

– A magyar dinnyetermelők az elmúlt években egyre inkább veszítettek exportpiacaikból, ami arra ösztönözte a termelőket, hogy technológiában és fajtákban váltsanak. Ennek hozadékaként észlelhető volt a hazai termőterület csökkenésének lassulása, a korszerűtlen dinnyefajták helyét pedig átvették az oltott és hibrid dinnyék. Továbbá teret nyer a fólia alatti termelés, amivel előrébb hozható a szezonkezdet. Összességében elmondható, hogy a termelés jóval hatékonyabb lett, a termésátlagok, a termésbiztonság növekedett, ugyanakkor a megszokott finom íz megmaradt – mondta lapunknak Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke.

Kékessy Mihály nem ma kezdte az „ipart”, hosszú évek óta foglalkozik dinnyével. A szezon számára még nem kezdődött el, majd csak július végén, augusztus elején indul be a szedés. Mint azt a balkányi gazdálkodó előrevetítette, az idei kilátások biztatóak, a minőség jónak ígérkezik, és úgy néz ki, piac is lesz.

– Négy hektáron tökre oltott dinnyét termesztek intenzív technológiával, és van egy 3 hektáros, kései, helyre vetett dinnyeföldem is. A szedést igyekszem úgy időzíteni, hogy akkor érjen be a termésem, amikor a békési dinnye már kifutóban van. A dinnyéimből a tervek szerint jut majd bőven exportra, illetve a hazai áruházláncok is vásárolnak majd belőle – bizakodott Kékessy Mihály.

Vármegyei termőterület

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei igazgatóságától megtudtuk, az idén vármegyénkben 801 hektáron termelnek dinnyét a gazdák, ebből 580 a görög- és 75 hektár a sárgadinnye, 142 hektár a tökre oltott görög-, míg 4 hektár a tökre oltott sárgadinnye. Ha a vármegyei megoszlást nézzük, kiderül, hogy a Nagykállói járásban 447 hektáron, a Nyírbátoriban 146 hektáron, míg a Nyíregyháziban 121 hektáron termelnek dinnyét a gazdálkodók. Ebből a szempontból a legkevésbé frekventált terület a Fehérgyarmati (7 hektár) és a Vásárosnaményi járás (1 hektár).