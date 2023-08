A World-Transit Kft. a Magyar multi program támogatásának köszönhetően fémmegmunkáló üzemet épít fel Mándokon. A pénteki projektnyitó rendezvényen Szuhóczky Gábor is részt vett. Az Euroadvance Kft. ügyvezetője lapunk megkeresésére elmondta, az üzemhez egy prémium daruzott raktár is felépül, ahogy a telephelyen kialakítanak egy széles és normál nyomtávú iparvágányt is. A beruházás teljes költsége megközelíti a 2 milliárd forintot - tudtuk meg Szuhóczky Gábortól. A projektnyitó rendezvényen a fejlesztés részleteiről Szabó István, a Word-Transit Kft. vezető tisztségviselője beszélt.