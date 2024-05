A kézilabdázók is csatlakoztak a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány és a Magyar Népmeséért Alapítvány adománygyűjtéséhez. Ahogy arról korábban is beszámoltunk, a nyíregyházi Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola harmadikos diákjánál, Veres Szofinál korábban leukémiát diagnosztizáltak, majd a gyógyulás után kiderült, agydaganatban szenved. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kézilabda Szövetség felkérte tagszervezeteit az adományozásra, hiszen a tengerentúli – houstoni – gyógy­kezelés költsége várhatóan meghaladja majd a 100 millió forintot.

A gyűjtés folytatódik

Szofi a napokban, a vármegyei kézilabda-szövetség meghívására a nyíregyházi Zelk Zoltán Általános Iskolában járt, és elvégezte a lány U10-esek számára kiírt verseny első mérkőzésének kezdődobását. A kezdődobás előtt megrendezett sajtótájékoztatón természetesen részt vett Szofi édesanyja, Szalontai Henriett, a vármegyei gyűjtést elindító Magyar Népmeséséért Alapítvány kuratóriumi elnöke, Cservenák László, illetve a kuratórium tagja, dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő is.

Mindannyian megköszönték az eddigi adományokat, valamint a vármegyei kézilabda-szövetségnek azt, hogy ők is felkarolták a nyíregyházi kislány, Szofi ügyét. Cserve­nák László felhívta a figyelmet: az adománygyűjtés folytatódik tovább.

Dobozban gyűlt az adomány

A versenynap első mérkőzésén, melyen a Marso TCE-Nyíregyháza csapatai mérkőztek meg egymással, Veres Szofi végezte el a kezdődobást – a megható pillanatot a szurkolók és a találkozó résztvevői is egy hatalmas tapssal honoráltak. A játéknap során a szurkolóknak lehetőségük nyílt adományt dobni a tornacsarnok bejárati ajtaja előtt kihelyezett adománydobozba. TG

Várják az adományt A nyíregyházi Veres Szofi tengerentúli gyógykezeléséhez az alábbi számlaszámra várják az adományokat: 10200304-41413746-00000000, a megjegyzés vagy a közlemény rovatba mindenképpen írják oda: SZOFI