Csupán néhány hetük maradt a továbbtanulóknak, hogy megtalálják a megfelelő albérletet. Az OTP Ingatlanpont szakemberei szerint az idén többen vártak az albérletkereséssel a felvételi vizsgájuk biztos eredményéig. Farsang Sándor, az OTP Ingatlanpont régióvezetője a haszon.hu-nak azt mondta, Északkelet-Magyarországon is érezhető volt a kivárás, mintha az ingatlanpiacon érzékelhető bizonytalanság átragadt volna az albérletkeresőkre is.

– Az egyetemi városok közül kiemelkedik Debrecen a több mint 20 ezer hallgatójával és a vármegyeszékhelyek között a második legmagasabb átlagos lakásárával, ami 630 ezer forint négyzetméterenként. Nyíregyházán és Egerben az árak közepesek, 440 és 490 ezer forint között mozognak négyzetméterenként, ráadásul a hallgatók száma nem éri el a háromezret sem – ismertette az adatokat Farsang Sándor. Kiemelte: a helyi albérleti piacok működésében nincsenek eltérések, csupán a bérleti díjakban, amelyekben valamelyest tükröződnek a lakásárak különbségei.

Alkudni is lehet

– Mindenhol megfontolandó lehet, hogy a diákok családja az albérlet fizetését egy lakás megvételével próbálja kiváltani. Bár azoknál a hirdetési árak nem nagyon mozdulnak, de a gyakorlatban alkuképesek lehetnek: 10–20 százalékos alkukkal is találkozunk – tette hozzá a szakember, aki szerint a vevők érdeklődésének középpontjában továbbra is a jó helyen lévő, felújított, első-második emeleti, lehetőség szerint erkélyes lakások állnak. Míg korábban a szűkös kínálat miatt gyakran kellett kompromisszumot kötniük, most válogathatnak is a számukra megfelelők között.