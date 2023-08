Ahogy arról beszámoltunk, a kamara két találkozót is szervezett az almaszezon előtt. Először a feldolgozókkal egyeztettek, aztán a gazdákkal ültek le egy asztalhoz. A megbeszélések után Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke bizakodó volt, és úgy érezte, hogy az ágazat minden szereplője áterezte a helyzet súlyosságát. Előre bocsátotta: abban bízik, hogy az induló árak 5-ös számjeggyel fognak kezdődni, majd jött az Austria Juice Hungary Kft. csütörtöki levele a nettó 38 forint induló árról. Ezzel kapcsolatban a kamara vármegyei elnöke megerősítette: ilyen ár mellett nem csodálkozik, és azóta kapott már ilyen jellegű telefont, hogy az 5-10 hektáron gazdálkodó termelők egész egyszerűen ki fogják vágni az ültetvényeiket, és mást fognak termeszteni az alma helyett.

– Korábbi nyilatkozatomat kiegészítve, egy napot aludva a történtekre azt gondolom, ha nem lesz valamiféle kormányzati segítség, és egy olyan befektető idehozatala, aki normális áron veszi át a szabolcsi gazdáktól az almát, az ágazat napjai meg lesznek számlálva – fogalmazott Rácz Imre.

– Ez az induló ár egész egyszerűen gyalázat! – reagált Lakatos Bertalan, a tuzséri tész vezetője, aki maga is almatermesztő. Hozzátette, az előzetes egyeztetések alapján egyáltalán nem ezt várta, sem ő, sem pedig a szakma.

– Az almasűrítmény magas világpiaci árából egyáltalán nem erre az árszintre vártuk. Abban bízom, hogy amikorra nálunk, várhatóan a jövő hét közepén, elindul a szedés, addigra valamelyest emelkedik majd ez az ár. Azt gondolom, hogy az ötven forint körüli léalma-ár volna az optimális – fogalmazott Lakatos Bertalan, aki maga is részt vett azon az agrárkamarai egyeztetésen, amin a térség feldolgozóinak képviselői jelen voltak.

– Ezen úgy tűnt, hogy ők is látják, érzik, hogy az a pálya, amit az ágazat az elmúlt években befutott, közel sem jó. Az ültetvényeink idősek, a fiatalok nem akarnak almatermesztésbe fogni. Ha ezek az árak maradnak, a tapasztalt almásgazdák is azt fogják mondani, hogy itt a vége… – vetítette előre a tuzséri tész elnöke, akinek szavait a Nagyhódoson almát termesztő Czine Zoltán is megerősítette.

– A családdal sokáig 10 hektáron gazdálkodtunk, de ma már csak négy hektáron termesztünk almát, az ültetvényünk nagy részébe inkább csonthéjasokat telepítettünk. Hogy mit szólok az árakhoz? Nem vagy elragadtatva, ilyen árszinten csak annak éri meg almával foglalkozni, aki teljesen gépiesítette a gazdaságát, ami, valljuk meg őszintén, az idősebb generációra nem igen jellemző – mondta Czine Zoltán.

TG

Illusztráció: MW-Archív