Családbarát Fejlesztő Központtá alakul a kastély.

A település egyik legrégebbi, történelmi múltra is visszatekintő, hosszú éveken át a település óvodájának helyt adó Molnár-kastély épülete maradt elhagyatottan, amikor az új ötcsoportos óvoda 2021. augusztusában megnyitotta kapuit – olvasható a település honlapján.

Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a tavalyi évben a helyi és térségi turizmusfejlesztésre, egy környezettudatos fejlesztő központ létrehozására. A nyertes projektnek köszönhetően megújulhat a kastély épülete. A tervekben mozgás és különböző készségek fejlesztésére alkalmas csoportszobák, közösségi ökoterek, interaktív játszóterek, valamint játékelemek kialakítása is szerepel. A tervek elkészítése megkezdődött, és várhatóan az idei év végén a kivitelezés is elindulhat. Szakmai együttműködő partnerekkel a megújuló kastély épületében többféle fejlesztő foglalkozást és közösségi programokat szeretnének majd kínálni a családok részére.